Settimana del Black Friday su Amazon: le offerte beauty da non lasciarsi sfuggire

Amazon annuncia l’inizio della Settimana del Black Friday con centinaia di migliaia di prodotti in offerta con sconti fino al 35%, disponibili a partire dalle 00:01 di giovedì 21 novembre fino alle 23:59 di lunedì 2 dicembre 2024 sulla pagina dedicata.

Dodici giorni di affari con prodotti di bellezza e personal care super scontati che culmineranno con Cyber Monday. Amazon attiverà inoltre le Offerte WOW!, sfruttabili per 16 ore al giorno, dalle 8:00 alle 23:45.

Durante la settimana del Black Friday di Amazon, ogni giorno sarà dedicato a una categoria specifica con 8-12 offerte selezionate. Non dimenticare di controllare la mail e il canale Telegram di Amazon per essere sempre sul pezzo. Le offerte speciali verranno comunicate intorno alle 17:30 del giorno precedente all'attivazione di ciascuna offerta.

Cosa comprare durante la Black Week di Amazon

Come ripetiamo ogni volta, lo shopping deve essere oculato e bisogna fare attenzione a non comprare qualcosa che non serve solo perché si ha davanti un’offerta golosa.

Profumi, prodotti per styling ed haircare, skincare, makeup, cura delle unghie e body care oltre a tool di styling, epilazione e oral care.

Se non abbiamo bisogno di nulla, ricordiamoci però che Black Friday è anche un’occasione per portarsi avanti ed eliminare qualcosa dalla lista dei regali di Natale che ormai è alle porte.

Le migliori offerte beauty

Qui di seguito abbiamo fatto una selezione di prodotti beauty che appartengono a diverse categorie merceologiche e nei quali vale la pena investire, sia per se stessi che per fare un bel regalo.

