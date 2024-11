S i abbassano le temperature ed ecco che la pelle diventa disidratata: è molto comune ma per evitare rossori e screpolature basta giocare d'anticipo nel modo giusto.

Se anche tu in autunno, in particolare con l’arrivo del freddo, noti la pelle diventare più secca, sappi che non sei sola. Infatti, capita a moltissime di averla più disidratata proprio quando le temperature si abbassano e le motivazioni sono diverse: oltre alla predisposizione genetica, c'è anche il fatto che in questo periodo si riduce in generale l'afflusso del sangue alla pelle dato che il corpo preferisce distribuire il calore verso gli organi vitali e questo significa un minor apporto di nutrienti e ossigeno all'epidermide. Ecco dunque che la barriera lipidica naturale, che trattiene l'umidità, è indebolita, oltre a ridursi anche la produzione sebacea, un aspetto molto apprezzato da chi solitamente ha una pelle mista e grassa, e che in questo periodo la nota regolarizzarsi.

A tutto questo si aggiunge una minor umidità dell’aria e l'utilizzo dell’acqua calda: certo, il tepore è sicuramente piacevole, soprattutto sotto la doccia, ma l’ideale sarebbe almeno per il viso utilizzarla fresca per evitare di eliminare gli oli naturalmente presenti sulla superficie, soprattutto se sono già scarsi. Ora che sai tutte le motivazioni dietro una pelle più secca in autunno, puoi scoprire come agire per prevenirla e conservarla morbida e vellutata anche in vista dell'inverno.

Come prevenire la pelle secca con l'arrivo del freddo

Il primo step, come dicevamo, è la detersione con acqua fredda o al massimo tiepida, associata a un detergente delicato: se in estate preferiamo qualcosa di più purificante, in questo momento punta su qualcosa di più affine, magari oleoso e non schiumogeno, per rimuovere lo sporco e il make-up senza intaccare la barriera lipidica. L'ideale sarebbe poi non lavare il viso sotto la doccia ma se ti risulta piuttosto complicato, dedicati immediatamente dopo alla skincare mirata. Infatti, è banale dirlo, ma mai come in questo momento è fondamentale per evitare fastidi, pruriti o di sentirla tirare, ma anche per prevenire uno svuotamento dei volumi e la formazione delle prime rughette.

Gli ingredienti da ricercare sono il nostro amatissimo acido ialuronico, squalane, glicerina e le ceramidi, quest’ultime presenti nella barriera cutanea, che sarà quindi rinforzata. Ottimi anche i prodotti a base di oli naturali come argan o rosa mosqueta, o burri come il karitè, consigliati soprattutto a chi ha una pelle denutrita e che naturalmente produce pochissimo sebo. Se invece è normale o tendente al misto-grasso, questi ingredienti sono più indicati per un trattamento notturno intensivo, scegliendo per il giorno quelli idratanti.

Altri segreti per prevenire la pelle secca con l’arrivo del freddo sono idratare la pelle dall'interno, quindi bere, bere il più possibile aiuterà tantissimo in questa fase. Potrebbe essere complicato ora che non fa più caldo e quindi si ha meno sete: utilizza una app apposita per ricordarti durante la giornata che il tuo corpo ha bisogno di acqua. Può essere utile anche andarci piano con l'esfoliazione per non intaccare un epidermide già sollecitata, cercare di proteggere la pelle con sciarpe, guanti e cappelli e soprattutto se c’è vento freddo, una delle principali cause della pelle secca. Infine, optare per un umidificatore in casa, che durante la stagione secca crea un equilibrio climatico casalingo anti-disidratazione.

Pelle disidratata: non solo viso

Quello che accade al tuo viso accadrà molto probabilmente anche al tuo corpo, perciò non dimenticarti di idratarlo ogni volta che fai la doccia. In questo caso non ci sono rischi a utilizzare gli oli, che anzi, sono davvero ottimali, ma potrebbero essere un po’ scomodi perché non a rapidissimo assorbimento. Basta una buona crema ricca oppure una lozione idratante dalla texture liquida e a rapidissimo assorbimento: se è troppo leggera per la tua pelle molto disidratata, non aver paura a usare qualcosa di più strutturato.