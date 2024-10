Le migliori creme viso per proteggere, nutrire e coccolare la pelle durante i primi freddi

L a pelle ha risentito dell'improvviso abbassamento delle temperature? Prenditene cura con delle creme viso ad hoc per nutrirla e proteggerla dal freddo

Il freddo, si sa, può mettere a dura prova la pelle per tanti motivi e, il passaggio improvviso dal caldo di fine agosto alle temperature avverse di settembre, che magari non ci aspettavamo con così tanta velocità, potrebbe averci colte impreparate e - soprattutto - senza una skincare adatta al nuovo clima. Così la nostra pelle ora necessita assolutamente di una routine che sia capace di far fronte alle condizioni climatiche avverse e di prodotti - a partire proprio dalle creme viso che, con la loro texture e gli ingredienti al loro interno, oltre agli oli, sono i principali alleati contro la disidratazione e la secchezza - che la coccolino e la proteggano come si deve.

Quali sono gli effetti negativi del freddo sulla pelle?

Le basse temperature infatti hanno diversi side effect negativi per la nostra cute e per questo dobbiamo prendercene cura nel migliore dei modi non appena percepiamo il primo freddino dell'anno: quando la temperatura cala per esempio, l'umidità nell'aria diminuisce drasticamente dando vita a ciò che chiamiamo secchezza trans-epidermica - ovvero la perdita di acqua attraverso gli strati superficiali della pelle - che causa disidratazione, screpolature, desquamazione e dulcis in fundo anche quella orribile sensazione di “pelle che tira”. In più il freddo (e alcune condizioni climatiche come per esempio il vento) indeboliscono la barriera cutanea, compromettendone la capacità di difendere la pelle dagli aggressori esterni e rendendola più reattiva a sostanze irritanti e allergeni presenti nell’ambiente. Inoltre il freddo può aggravare i sintomi di pelli già di per sé sensibili o “problematiche”, aumentandone i rossori, il prurito e le infiammazioni e generalmente causa anche una diminuzione della produzione di sebo che a sua volta priva la cute di quella “pellicola naturale” che normalmente la protegge, esponendola maggiormente a secchezza e arrossamenti.

Per contrastare questi effetti negativi è quindi fondamentale adattare la propria skincare all’autunno, con prodotti mirati che aiutino a proteggere, riparare e nutrire la pelle, iniziando dalle creme viso.

Le migliori creme viso per proteggere la pelle dal freddo

Scopri la nostra selezione!

Weleda, Skin Food Crema Multifunzione

Una delle creme viso più virali del web proprio per la sua capacità di nutrire intensamente la pelle e per la sua texture ricca ed extra corposa. Ideale per pelli secche, molto secche ma, utilizzabile anche a piacimento in alcune zone del corpo, è formulata con estratti di viola tricolor, calendula, camomilla e rosmarino che, in sinergia, leniscono le irritazioni e difendono la cute dalle aggressioni ambientali.

Kiehl’s, Ultra Facial Cream

Una crema super idratante che ripristina l'equilibrio idrolipidico anche delle zone più secche e ostinate del volto, oltre a rafforzare la barriera cutanea grazie alla Glicoproteina Glaciale - originaria dai ghiacciai marini dell’Antartide - e allo squalano che, grazie alla sua naturale affinità con la pelle trattiene l'umidità al suo interno.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Quando si tratta di idratazione, nutrimento e protezione il Cicaplast Baume B5+ de La Roche-Posay arriva in nostro soccorso. Uno dei balsami viso più apprezzati di sempre per far fronte a infiammazioni e irritazioni, che grazie alle sue proprietà lenitive - e al 5% di Vitamina B5, un complesso prebiotico composto da zuccheri, estratti vegetali e fermenti e madecassoside, derivato dalla pianta centella asiatica - calma qualsiasi pelle sensibilizzata o fragilizzata.

Nuxe, Crème Fraîche de Beauté

Una crema ideale per pelli secche e sensibili composta con latte vegetale di acacia, piselli, tè verde, mandorle, avena, cocco e soia ed estratto di alga rossa del Mar Baltico che, essendo simile all’acido ialuronico per le proprie caratteristiche intrinseche, idrata intensamente la pelle e la lenisce e la protegge dagli agenti atmosferici.

SKIN1004, Madagascar Centella Soothing Cream

Una crema leggera rinfrescante in gel che, nonostante la texture più “estiva”, risulta ultra nutriente e idratante. Al suo interno troviamo estratto di centella asiatica, capace di rigenera la pelle e lenirla, acido ialuronico, ceramidi - che prevengono l’invecchiamento precoce e rinforzano la barriera cutanea - ed estratto di zenzero dalle proprietà antiossidanti.

Q+A, Ceramide Face Cream

Una crema formulata con ceramidi capace di fornire un’elevata dose di idratazione e nutrimento alla pelle, soprattutto a quella secca e ideale per proteggerla dal freddo e dalle intemperie. Ma non solo: al suo interno troviamo anche estratto di ananas - che idrata e illumina -, provitamina E e squalano, che alleviano le irritazioni e diminuiscono gli arrossamenti della pelle.

Youth To The People, Superfood Air-Whip Moisture Cream

In questa crema piacevolmente leggera il tè verde - un ingrediente ricco di antiossidanti e capace di combattere i segni dell’invecchiamento precoce - il cavolo riccio (ricco di fitonutrienti e vitamine C ed E) e l’acido ialuronico si alleano per idratare, nutrire e migliorare l’elasticità e la compattezza della pelle secca e provata dal freddo.

Sunday Riley, C.E.O. Afterglow

Fra le creme viso alla vitamina C, questa è quella con la texture più ricca e adatta all'autunno. La sua consistenza si pone a metà fra un balm e un gel e illumina la pelle mentre crea una barriera protettiva sulla cute. Non solo: una miscela di umettanti, ergotioneina, allantoina lenitiva e luteina infondono le loro proprietà antiossidanti, mentre la la vitamina C schiarisce la pelle, affinandone la grana e diminuendo l’aspetto dei pori.