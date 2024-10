Smagliature bianche? Scopri il trucco permanente per nasconderle

S i chiama "Stretch mark camouflage" ed è una tecnica di trucco permanente che aiuta a mimetizzare le smagliature bianche

Non esiste un corpo perfetto, ma esiste una bellezza che dura nel tempo, visibile e apprezzabile perché espressiva e naturale. Tuttavia, ci sono momenti in cui il nostro fisico ci rende insicure, soprattutto quando si parla di smagliature. Questi segni sulla pelle possono influire negativamente sull’autostima. Secondo studi recenti dell’Istituto Dermatologico Europeo, le smagliature bianche possono causare ansia e depressione in persone particolarmente fragili. Ciò accade perché oggi la bellezza è spesso legata a ideali di perfezione e simmetria, promossi dai social media come Instagram.

Per chi desidera riacquistare sicurezza in se stessa e nel proprio corpo, oltre ai tradizionali trattamenti cosmetici da eseguire a casa e alle tecniche più invasive come il laser CO2, arriva un nuovo trattamento di trucco permanente in grado di camuffare le smagliature in maniera poco invasiva e duratura nel tempo.

Cosa sono le smagliature e quali sono le cause?

Le smagliature, o striae distensae, sono sottili cicatrici che si formano sulla pelle quando questa subisce un rapido allungamento o restringimento. Potremmo definirle una imperfezione "democratica", perché colpiscono indistintamente uomini e donne. Le cause più comuni possono essere la pubertà, la gravidanza, o banalmente lo stress, che può portare ad un rapido cambiamento di peso. Questa veloce espansione o contrazione del derma causa la rottura delle fibre di collagene ed elastina, che danno vita a queste particolari striature sul corpo. Le zone più colpite dalle smagliature bianche sono i glutei, il seno e la pancia, ma possono coinvolgere anche le braccia ed i fianchi.

Un'innovativa soluzione estetica

Oltre ai normali trattamenti topici a base di olio di Mandorle, Rosa Mosqueta, Argan e burro di karitè, un nuovo supporto viene dal mondo del trucco permanente, che negli ultimi anni oltre ai trattamenti di dermopigmentazione per sopracciglia, occhi e labbra, ha dato vita a nuove tecniche denominate “Paramedicali” che vanno a trattare zone del corpo problematiche come il cuio capelluto, il seno ma anche le smagliature bianche.

Come funziona?

Il trattamento prevede l'uso di un dermografo, lo stesso strumento impiegato nel trucco permanente per sopracciglia. Dotato di un ago sottile, il dermografo inserisce sottocute un pigmento selezionato per essere il più vicino possibile al colore naturale della pelle. Questa tecnica permette di camuffare le smagliature, rendendole meno visibili e creando un effetto uniforme e naturale.

A chi è indicata la micropigmentazione per smagliature?

l trattamento è sicuro e non invasivo, e può essere svolto su tutte le aree del corpo, comprese braccia, gambe, seno e glutei. Tuttavia, è efficace solo su smagliature bianche, ossia quelle in fase cicatriziale avanzata e irreversibile. Il protocollo prevede quattro sedute, distanziate tra loro di circa tre mesi, per ottenere risultati ottimali e duraturi.