Trucco Permanente: la scelta perfetta per l’autunno!

S ulla scia del successo del microblading, il trucco permanente per sopracciglia, occhi e labbra è sempre più richiesto. Pronta a dire addio a lunghe make up routine?

Riesci ad immaginare una vita dove non serve puntare la sveglia ad orari improbabili per realizzare il tuo make up?

Se sei stanca di armeggiare ogni mattina con prodotti per le sopracciglia, eyeliner e rossetti, il trucco permanente potrebbe essere la soluzione giusta per te!

Dimentica quelle sopracciglia spesse e grigiastre che si vedevano qualche anno fa, oggi il settore della dermopigmentazione ha fatto passi da giganti, proponendo tecniche all’avanguardia in grado di correggere, abbellire ed equilibrare i tratti del viso.

Cos'è il trucco permanente?

Il trucco permanente è un trattamento estetico di dermopigmentazione in cui, attraverso uno strumento speciale chiamato dermografo, vengono inseriti pigmenti bioriassorbibili sottocute. A prima vista, la procedura potrebbe sembrare simile a quella di un normale tatuaggio, ma in realtà le differenze sono molte. Il dermografo ricorda la classica macchinetta utilizzata per i tatuaggi, ma è in realtà un dispositivo completamente diverso che non solo opera a una velocità più bassa, ma utilizza anche aghi più piccoli e sottili. Proprio per questo motivo, i pigmenti raggiungono solo il secondo strato del derma. Con questa tecnica è possibile lavorare su zone del viso come sopracciglia, occhi e labbra, consentendoti di risparmiare tempo con il make up, ma soprattutto di correggere eventuali asimmetrie o imperfezioni.

Perchè l’autunno è il periodo migliore per sottoporsi a trattamenti di dermopigmentazione?

L'autunno è una delle stagioni ideali per questo tipo di trattamento poiché la nostra pelle è meno stressata. Durante l'estate, è sconsigliato sottoporsi a sedute di trucco semipermanente a causa dell'esposizione al sole, che può essere una delle principali cause del viraggio colore dei pigmenti.

Trucco permanente e microblading quali sono le differenze?

Nonostante entrambe le tecniche utilizzino pigmenti, sono estremamente diverse tra loro. Mentre il trucco semipermanente viene eseguito con un manipolo meccanico che deposita il pigmento nella pelle tramite microaghi, il microblading utilizza uno strumento manuale che, come suggerisce il nome, ha delle micro lame. Grazie a piccole incisioni, il pigmento viene depositato sulla superficie della pelle.

Quanto dura il trucco permanente?

Anche se il termine "permanente" potrebbe trarre in inganno, i trattamenti di dermopigmentazione hanno una durata variabile, solitamente compresa tra 9 e 12 mesi. Numerosi sono i fattori che influenzano la durata, tra cui il tipo di pelle, l'esposizione al sole, l'uso frequente di prodotti esfolianti e il nostro stile di vita. Successivamente, proprio come avviene per i tatuaggi, è essenziale recarsi presso il proprio professionista di fiducia per effettuare ritocchi che correggano la forma e il colore, garantendo così che il risultato rimanga sempre impeccabile.

La versatilità della dermopigmentazione

I trattamenti di trucco permanente per le sopracciglia sono sicuramente i più popolari, ma la dermopigmentazione offre molte altre possibilità. Il permanent make up infatti, non solo può corregge e rende otticamente più rimpolpate le labbra, ma consente anche di intensificare lo sguardo grazie all'infraliner tattoo. Quindi, se desideri labbra più voluminose o un look occhi più definito, il trucco permanente potrebbe essere la soluzione.