Pelle secca e pelle disidratata: come riconoscerle e quali sono le differenze

P elle secca o disidratata? Guida alle differenze

In ogni ambito ci sono degli argomenti di discussione che suscitano molte domande (come l’accoppiata retinolo e Vitamina C, l’applicazione simultanea degli acidi esfolianti, e così via): uno fra questi è proprio quello delle discrepanze fra pelle secca e pelle disidratata.

All’apparenza estremamente simili - sensazione di pelle che tira, ruvidezza, rossori e desquamazione - in realtà sono due condizioni intrinsecamente differenti e, riconoscere a quale tipologia di pelle appartiene la nostra è fondamentale per fornirle una cura adeguata. Oggi impareremo dunque a distinguere efficacemente queste due condizioni e a comprenderne le specificità.

Pelle secca

Il primo punto da tenere in considerazione quando andiamo ad analizzare le differenze fra una pelle secca e una pelle disidratata è che, diversamente dalla seconda, la pelle secca è a tutti gli effetti una tipologia di pelle (come la pelle sensibile, la pelle grassa, la pelle mista). Questa condizione - che è cronica e permanente - può derivare da fattori distinti (alcuni responsabili della secchezza cutanea a livello genetico e altri che vi contribuiscono) quali:

Anomalia della barriera cutanea: l’epidermide presenta una carenza di acqua e lipidi superficiali (gli oli naturali prodotti dalla pelle per mantenerla idratata) perdendo quindi la capacità di trattenere l'acqua e di svolgere la sua naturale funzione protettiva contro gli aggressori esterni (inquinamento, particelle di allergeni, sbalzi di temperatura) e portando quindi la cute a diventare più vulnerabile e maggiormente soggetta ad arrossamenti e infiammazioni frequenti.



Vivere in luoghi con aria secca: dal deserto, alle zone tropicali ma secche o alle semplici case con il riscaldamento sempre acceso. Qualsiasi condizione che presenti scarsa umidità o comunque bassi livelli di umidità nell’aria renderà la pelle a lungo andare sempre più secca.

Contatto prolungato con l’acqua: stare a lungo in acqua, o comunque vivere in zone balneari e fare lunghi bagni giornalieri (pensa ai nuotatori professionisti) priva la pelle dei suoi oli naturali e delle sue proprietà lubrificanti e protettive.

Sbalzi ormonali: condizioni particolari come la gravidanza possono instaurare dei cambiamenti ormonali nel nostro corpo che si riflettono anche sulla pelle e sulla sua perdita di idratazione.

Aumentare dell’età: con il passare del tempo, la pelle perde gradualmente la capacità di trattenere l’acqua nell’epidermide e, alcuni cambiamenti ormonali legati a un’età più avanzata (come la menopausa) possono rallentare l'attività delle ghiandole sebacee (che producono sebo) rendendo la pelle più secca.

Quali sono i principali tratti della pelle secca?

Partendo dal presupposto che la pelle secca è una condizione permanente, i tratti principali che la caratterizzano sono: sensazione di pelle che tira, ruvidità al tatto, prurito, desquamazione, arrossamenti, sensibilizzazione e aumento delle rughe sottili. In base al periodo, questi sintomi possono essere più o meno evidenti (a seconda della reattività della pelle in quel momento e di come i prodotti che stiamo utilizzando agiscono preservandone il comfort) ma saranno un tratto distintivo che difficilmente verrà eliminato del tutto.

Una buona skincare, ricca di attivi idratanti e nutrienti come acido ialuronico, ceramidi, vitamina E e texture ricche e corpose (balm o oli) aiuteranno però a tenere sotto controllo la situazione.

Pelle disidratata

A differenza della pelle secca, la pelle disidratata non rappresenta una tipologia cutanea specifica bensì una condizione passeggera che può coinvolgere qualsiasi tipologia di pelle: grassa, mista o secca. Questo stato (che può essere più o meno momentaneo, estendendosi anche a lunghi periodi) è dovuto però alla mancanza d’idratazione, che fa sì che, come per la pelle secca, l’epidermide perda la sua capacità protettiva e assuma caratteristiche ben precise (per questo le due tipologie di pelle vengono così spesso confuse) che già abbiamo analizzato nel paragrafo precedente.

Escludendo la genetica, altre cause responsabili della disidratazione della pelle sono per esempio i fattori ambientali avversi (come il freddo, il vento e il gelo invernali e d’estate l’esposizione eccessiva ai raggi UV), alcune cause comportamentali come il consumo eccessivo di alcool e tabacco, ma anche fattori come stress e ansia o l’utilizzo e l’applicazione errata di prodotti skincare non indicati per la nostra tipologia di pelle che possono risultare troppo aggressivi.

La pelle disidratata, essendo però una condizione temporanea e reversibile, potrà essere riportata al suo antico splendore con una serie di cure appropriate che comprendono l’incremento di attivi idratanti (acido ialuronico in primis), l’uso di prodotti delicati, lipidizzanti e dalle texture confortevoli (sempre però considerando la nostra tipologia di pelle: un olio molto denso potrebbe non essere adeguato a una pelle grassa, invece un olio secco sì), l’uso di un SPF dal finish cremoso invece che in gel per un po’, l’interruzione di trattamenti possibilmente invasivi come esfoliazioni chimiche e meccaniche e, infine, l’uso quotidiano di maschere da lasciare in posa anche overnight.