Le migliori creme corpo profumate per lasciare la scia anche attraverso i vestiti 

C erchi delle creme extra profumate che ti facciano lasciare la scia anche con gli abiti addosso? Ecco 9 body cream che fanno al caso tuo.

Se durante l’estate è stato relativamente facile riuscire a godersi l’odore delle nostre creme corpo profumate preferite durante tutta la giornata, perchè la pelle scoperta ci permetteva di diffondere qualsiasi fragranza con facilità, con l’arrivo della stagione fredda lasciare la scia a volte sembra quasi un miraggio. Tra i vestiti che si fanno naturalmente più pesanti, tutti gli strati di canottiere, maglie e maglioni e la pelle che rimane coperta per la maggior parte del tempo, trovare una crema corpo che ci avvolga in una nuvola di profumo davvero persistente, duraturo e intenso diventa più complicato.

Ma non impossibile.

Ed è qui infatti che la linea sottile fra le creme corpo profumate e le creme corpo extra profumate si fa più spessa, dividendo le creme corpo in due categorie ben distinte: quelle che poco dopo iniziano a farsi via via più lievi e svaniscono nell’arco di pochi minuti e quelle che invece restano sulla pelle, rendendo a volte addirittura ininfluente l’uso di una fragranza vera e propria per profumare di buono. E che in più nutrono la pelle che, durante l’inverno si fa più fragile, secca e bisognosa.

Ma non ti preoccupare, perchè fra tante creme corpo profumate, noi di The Wom Beauty abbiamo selezionato almeno 9 scented body cream extra profumate, in grado di resistere anche sotto agli abiti e di lasciare scia anche con i vestiti addosso. Pronta a farne incetta?

Creme corpo profumate

Quali sono le migliori per lasciare la scia anche attraverso i vestiti?

Sol de janeiro, Brazilian Bum Bum Cream

Iniziamo da una dalle creme corpo profumate più conosciute e apprezzate sul web: la Brazilian Bum Bum Cream. Se è la tua prima volta alle prese con una body cream di Sol de Janeiro, ti consigliamo di iniziare a collezionarle a partire dalla più iconica e storica fra tutte, fra pistacchio e caramello che avvolgeranno la tua pelle con un sentore dolce e sensuale che persisterà sui vestiti anche il giorno dopo.

Sephora Collection, Latte corpo idratante al Monoï

Se non sei ancora pronta a dire addio del tutto ai profumi estivi come noi, questo latte corpo al Monoï ti riporterà con la mente alle spiagge tropicali alle quali hai appena detto bye bye. Dalla consistenza leggera, quasi acquosa, si fonde alla pelle in un attimo lasciando un profumo di monoï inebriante.

Biofficina Toscana, Crema ricca all’olivello spinoso

Una crema ricca di emollienti, tra cui olio di olivello spinoso bio toscano con proprietà antiossidanti e protettive e olio bio di girasole, adatta a chi vuole un’idratazione profonda ed ama consistenze dense e morbide e profumi dolci e fruttati che persistono per tutto il giorno.

Dove, Nourishing Secrets Restoring Ritual

Profuma la tua pelle con una fragranza di cocco e mandorla intesa e resistente, mentre la nutri proprio grazie all’olio di cocco e al latte di mandorla che idratano, rivitalizzano e ammorbidiscono la cute.

Bath & Body Works, Strawberry Pound Cake Cream

Note di fragole fresche, frolla dorata e panna montata = acquolina in bocca assicurata.

Fra le creme corpo profumate, questa di Bath & Body Works è senza dubbio la più golosa di tutte. Ricca di oli essenziali naturali, vitamina E, aloe, burro di karité, burro di cacao e acido ialuronico, idrata e nutre la pelle all day.

Tesori D’Oriente, Crema al muschio bianco

Tutti ormai conosciamo i profumi di Tesori D’Oriente (TikTok ci ha spianato la strada in questo senso) ma avete mai provato le creme corpo? Profumatissime, intense e persistenti, idratano la pelle mentre lasciano la scia. In particolare, questa al muschio bianco, è adatta per l’autunno e l’inverno grazie al suo sentore ambrato.

Giardini di Toscana, Crema Corpo Bianco Latte

Non servono ulteriori presentazioni no? La versione crema corpo del famosissimo profumo Bianco Latte di Giardini di Toscana, con note di caramello, miele, cumarina, latte, vaniglia e muschi bianchi. Per un’esplosione dei sensi, applicala prima di vaporizzare la fragranza omonima, per aumentarne l’intensità e profumare anche a metri di distanza.

Balea, Crema-olio corpo con olio di argan al profumo di ciliegia

Formulata con olio di argan per nutrire e idratare la pelle secca e sensibile, questa crema sprigiona una fragranza alla ciliegia dolce e accattivante super persistente, mentre se ne prende cura e la coccola per tutto il giorno.

Hello Body, Cocos Cream

Esiste qualcosa di meglio dell’odore dello yoghurt al cocco? Noi crediamo di no. Con la Cocos Cream di Bello Body, un corpo cremoso e nutriente - formulato con burro di karité per mantenere alta l'idratazione e burro di cacao e di cupuaçu che supportano il processo di rigenerazione della pelle - odorerete di cocco con un pizzico di quel sentore tipico dello yoghurt, per un mix dolce e goloso che durerà tutta la giornata.