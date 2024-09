Quando i profumi diventano messaggeri di consapevolezza

L a Serra è un innovativo brand di profumeria italiano che si distingue per la sua missione unica: fondere l'arte olfattiva con la sensibilizzazione sulla salute mentale. Fondato dallo psicologo clinico Alberto Anselmi, il marchio propone fragranze concettuali che esplorano disturbi psicologici, con l'obiettivo di combattere lo stigma

Se pensi che i profumi di nicchia siano solo un vezzo per pochi eletti, preparati a cambiare idea. Nel panorama olfattivo italiano sta emergendo un brand che sfida le convenzioni e ti invita a esplorare territori inaspettati: La Serra.

Fondata dallo psicologo clinico Alberto Anselmi, La Serra non è la solita maison di profumi. È un progetto audace che fonde l'arte della profumeria con la missione di sensibilizzare sulla salute mentale. Un connubio insolito? Forse. Ma è proprio questa unicità che sta facendo parlare di sé.

Oltre la fragranza: un viaggio nell'emotività

"Ogni profumo racconta una storia", mi spiega Anselmi durante la nostra chiacchierata. "Ma le nostre storie vanno oltre la semplice evocazione di un ricordo o di un luogo. Vogliamo che chi indossa i nostri profumi intraprenda un viaggio introspettivo".

E che viaggio. La collezione di La Serra affronta temi complessi come il disturbo borderline di personalità o il disturbo ossessivo-compulsivo. Concetti per molte persone astratti che Anselmi e il suo team, in collaborazione con case essenziere (Firmenich) e profumieri (Olivier Cresp, Fabrice Pellegrin) di fama mondiale, traducono in esperienze olfattive tangibili.

Un tuffo nel borderline

Prendiamo Borderline Neroli, il profumo ispirato al disturbo borderline di personalità. Al primo spruzzo, ti avvolge una nota celestiale di neroli, quasi rassicurante nella sua dolcezza agrumata. Ma non farti ingannare: in pochi istanti, questa calma apparente viene scossa da un accordo di cuoio, intenso e quasi spiazzante.

"L'alternanza tra neroli e cuoio rappresenta gli alti e bassi emotivi tipici del disturbo borderline", spiega Anselmi. "Volevamo catturare quella sensazione di oscillare continuamente tra estremi".

E ci sono riusciti. Indossando Borderline Neroli, ti ritrovi in un vortice di sensazioni contrastanti, in un'oscillazione continua. Un momento sei avvolto da una sensazione di serenità, quello dopo vieni catapultato in un'intensità quasi opprimente. È destabilizzante? Sì, ma è proprio questo il punto.

L'ossessione in un flacone

Non meno intrigante è Obsessive Leather, la fragranza che, in abbinamento con Compulsive Musk, affronta il disturbo ossessivo-compulsivo. Qui, l'abilità dei profumieri si esprime in una composizione circolare, dove le note si rincorrono senza sosta.

"Abbiamo lavorato su un accordo che si morde la coda", racconta Anselmi. "C'è una nota di testa agrumata che sembra svanire, ma poi ritorna, intrecciandosi con un cuore floreale e un fondo legnoso. È un ciclo che si ripete, proprio come i pensieri ossessivi".

Indossare Obsessive Leather e Compulsive Musk è un'esperienza quasi ipnotica. Ti ritrovi a cercare di afferrare una nota, solo per vederla sfuggire e poi riapparire, in un gioco olfattivo che riflette brillantemente la natura del disturbo che rappresenta.

La dolcezza incontrollata

Binge Vanilla è la fragranza che esplora il disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating) Utilizza note di vaniglia per rappresentare la dolcezza iniziale, seguita da note più intense che simboleggiano la perdita di controllo caratteristica di questo disturbo.

"Volevamo rappresentare quella sensazione di perdita di controllo", spiega Anselmi. "La vaniglia dà una sensazione confortante all'inizio, ma poi viene sopraffatta da note più intense e avvolgenti, proprio come accade durante un episodio di binge eating".

Oltre il flacone: un impegno concreto sulla sostenibilità

Ma La Serra non si ferma alla creazione di profumi concettuali. L'impegno di Anselmi e del suo team si estende alla sostenibilità e all'etica. I packaging sono eco-friendly (riciclabili e riutilizzabili), gli ingredienti provengono da fonti sostenibili e parte dei proventi viene devoluta a organizzazioni che si occupano di salute mentale.

"Non possiamo parlare di benessere psicologico senza considerare il benessere del pianeta", afferma Anselmi con convinzione. "Ogni aspetto del nostro lavoro deve riflettere i nostri valori".

Un futuro profumato di speranza

Guardando al futuro, Anselmi ha grandi progetti. Nuove fragranze sono in fase di sviluppo, ognuna dedicata a un diverso aspetto della salute mentale. Ma c'è di più: La Serra sta pianificando collaborazioni con artisti e organizzazioni per creare eventi e campagne di sensibilizzazione.

"Il nostro obiettivo è creare un movimento", confida Anselmi. "Vogliamo che le persone non solo indossino i nostri profumi, ma si sentano parte di una comunità che promuove la consapevolezza e abbatte lo stigma sulla salute mentale".

La prossima volta che cercherai una nuova fragranza, potresti trovarti a fare molto più che scegliere un nuovo profumo. Potresti iniziare un viaggio di scoperta e consapevolezza. E non è forse questo il vero lusso?