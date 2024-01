Profumi che sanno d’inverno, di neve e di paesaggi ghiacciati

R icordano laghi ghiacciati, foreste innevate e paesaggi innevati ma anche tazze di tè caldi, camini accesi e chalet accoglienti

Di cosa profuma l’inverno? Ognuno di noi, probabilmente, risponderebbe in maniera diversa a questa domanda. Ma nella vastità di note che caratterizzano questa stagione così algida e speciale, esistono alcuni elementi che di certo sono capaci di mettere tutti d’accordo: dal freddo pungente e l’aria gelida del mattino, ai paesaggi di montagna ricoperti di neve fra boschi, pineti e foreste, alle giornate passate sulle piste con gli sci in spalla, fino ai sentori più dolci e accoglienti di questo periodo, che evocano atmosfere festive negli chalet, tazze di tè fumanti, maglioni di cachemire caldi e il crepitio del fuoco nel camino. Scopri il nostro viaggio olfattivo tra i profumi che sanno d’inverno e che riproducono la purezza tipica della stagione.

Wiener Blu, Nord du Nord

Un profumo legnoso unisex che ci trasporta tra campi di neve e cieli notturni cristallini, accompagnati dall’odore del legno freddo e del ghiaccio eterno. Un viaggio olfattivo tra le montagne incontaminate che si apre con note di menta piperita, acqua ghiacciata e muschi e licheni alpini e prosegue fra note di eucalipto, aghi di abete e legno di cedro. Infine, le note di fondo di muschio e legno di quercia creano un'atmosfera di calma e serenità che si può provare solo in cima a una montagna, circondati dalla maestosità della natura.

Memo, Russian Leather

Una una fragranza leather e unisex che richiama il fascino della foresta siberiana, completamente imbiancata dalla neve. Un fougére di note verdi - quali pino, menta e felce - che ricordano le temperature polari dell’inverno russo si fondono a coriandolo, lavanda e noce moscata nel cuore e a legno di cedro, oud e cuoio nel fondo, che evoca i finimenti dei cavalli che trascinano una slitta nel bosco.

Dior, Thé Cahemire

Un nome, che racchiude tutta la dolcezza del tè e la morbidezza del cachemire, che nasce come un’interpretazione olfattiva della sensazione che si prova gustando un tè caldo raggomitolati in un maglione lussuoso. Dalla famiglia floreale leggera, questa fragranza contraddistinta dalla vivacità dei fiori bianchi e dalla rotondità dei muschi, svetta grazie alla nota di tè composta in modo da rivelare le note floreali e soavi della rosa.

Moncler, Haute Montagne

Legnosa e speziata, questa fragranza evoca l’energia di legni biondi provenienti da vette elevate e innevate, spaziando da note di legno di cedro a sentori caldi e confortanti di vaniglia del Madagascar e a note di muschio bianco, per un profumo elettrizzante e coinvolgente allo stesso tempo.

Tiziana Terenzi, White Fire

White Fire evoca la l’odore dei primi fiori spuntati da sotto la neve, puri e freschi, trasportandoci attraverso questa immagine cristallizzata nel ghiaccio grazie alla nota ozonica e ariosa che si apre sul gelsomino sensuale e termina con accordi di muschio, ambra e legno di sandalo.

Gucci, Winter Melody

Un nome, un programma: questa fragranza di Gucci incarna tutta la poesia tipica dell’inverno tramite note di zenzero, rosa e patchouli - che ricordano il freddo frizzante e la dolcezza della neve - e note legnose, che si aprono per terminare in tutta la loro magnificenza su note verdi di cipresso e fresche di bergamotto.

The Library Of Fragrance, Snow

Ginepro, sale, agrumi vari, note aeree, gelsomino e lavanda si fondono assieme in un accordo unico e sensoriale, in questa fragranza, per evocare l’esatto odore della neve appena caduta o quello di una palla di neve ancora fresca.

Wally, Prima Neve

La storia di una giornata perfetta trascorsa nella neve, con l’aria fresca e vibrante che sferza il volto. Un’interpretazione accurata dell’inverno che si apre con note di limone di Sicilia, tangerino italiano e arancia brasiliana, per trasportarci poi alle note di cuore di gelsomino egiziano e cedro del Texas, terminando con le note di base sono muschio bianco e ambra.