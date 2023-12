S balzi di temperature, pioggia e umidità possono mettere a dura prova i capelli, che devono affrontare la stagione invernale fronteggiando fattori esterni aggressivi. La soluzione è strutturare l'haircare, ma anche fare attenzione ed eliminare le cattive abitudini

Durante i mesi freddi, la chioma cambia: l'aumento dell'umidità, dell'esposizione all'inquinamento e gli sbalzi di temperatura, infatti, possono aumentare la fragilità capillare, portando a una maggiore caduta. Proprio per questo, sapere come curare i capelli d'inverno è fondamentale per assicurarsi lunghezze sempre lucenti, protette dalle temperature rigide e idratati. La cura, come è ovvio, deve partire dal cuoio capelluto: le ghiandole sebacee, infatti, risentono molto del freddo, riducendo progressivamente la produzione di sebo con l'abbassamento delle temperature. L'ideale, dunque, è prevenire i problemi della chioma in inverno aggiustando la routine e, magari, avendo cura di scegliere prodotti adatti a prendersene cura.

Come curare i capelli d'inverno: l'importanza delle vitamine

Per garantire la giusta protezione ai capelli occorre affidarsi al potere delle vitamine, da ricercare nei prodotti haircare, ma anche di assumere anche attraversi la dieta. Sono proprio le sostanze nutritive presenti nel sangue, infatti, a nutrire i follicoli piliferi e, quindi, garantire il corretto apporto di vitamine, minerali e ossigeno è importante per mantenere in salute i capelli. Frutta e verdura, proteine e grassi sani sono, dunque, fondamentali per garantire forza e lucentezza alla chioma.

I prodotti fondamentali per curare i capelli d'inverno

Durante l'inverno, la routine di cura dei capelli deve trasformarsi, concentrandosi sulle problematiche specifiche della chioma, che può presentare radici grasse e punte sfibrate. La soluzione, dunque, è affidarsi a prodotti idratanti, che possano trattenere l'acqua senza aggredire le lunghezze. Attenzione alle formule troppo aggressive: la tentazione, infatti, potrebbe essere affidarsi a shampoo dall'alto potere sgrassante, che, però, potrebbero risultare irritanti per il cuoio capelluto. Molto meglio scegliere formulazioni specifiche, per affrontare le diverse problematiche della chioma: dalla forfora al crespo, dalla disidratazione all'eccesso di sebo, è importante che le lunghezze siano sempre pulite e il cuoio capelluto protetto.

3 consigli utili per curare i capelli d'inverno

Per assicurarsi una chioma sana, le buone abitudini iniziano sotto la doccia: nonostante sia allettante, infatti, è bene evitare l'acqua troppo calda. Le temperature troppo elevate, infatti, possono rimuovere gli oli naturali presenti sul cuoio capelluto, indebolendo le ciocche. Un risciacquo con l'acqua fredda, inoltre, è fondamentale per sigillare le cuticole e, con essere, l'idratazione all'interno del capello. Un momento chiave della routine, poi, è l'asciugatura: uscire con capelli umidi, infatti, non aumenta solo il rischio di mal di testa e torcicollo, ma rende la chioma vulnerabile alle basse temperature e alla secchezza. Per il bene dei capelli, infine, potrebbe essere necessario mettere da parte capelli di lana e accessori. Se la testa si scalda, infatti, gli oli presenti sul cuoio capelluto possono diventare più fluidi e, dunque, ungere le radici. Non solo: la lana tende a rendere le lunghezze elettriche e ribelli.