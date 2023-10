Come far fronte alla caduta stagionale dei capelli 

S tai attraversando la tanto temuta caduta stagionale dei capelli? Ecco alcuni consigli su come gestirla al meglio!

Dopo un'estate a suon di bagni in piscina, sole, salsedine e altri agenti ambientali stressanti, è normale far fronte a un momento di down per quanto riguarda i nostri capelli, che saranno più fragili, rovinati e secchi: in più, come se non bastasse, questo è anche il periodo in cui la caduta dei capelli stagionale converge, lasciandoci con una situazione da vero SOS. Tralasciando tutto quello che si può fare per rimettere in sesto la chioma post vacanze (di cui abbiamo già diffusamente parlato), in questo articolo ci concentreremo specificatamente sull’altro grande elefante nella stanza, ossia la perdita di capelli.

La primavera e l’autunno sono infatti i momenti più critici per quanto riguarda la densità della nostra chioma, durante i quali avviene quella che normalmente viene chiamata caduta di capelli stagionale, un fenomeno frequente e fisiologico dovuto all’aumento della percentuale di follicoli piliferi in fase telogen, la fase terminale del ciclo vitale dei capelli. Se normalmente durante l’anno perdiamo fra i 60 e i 100 capelli al giorno, durante questo particolare periodo ci troviamo perfino a perderne fino a 200 e, questa determinata condizione, può durare addirittura dalle 4 alle 6 settimane. In autunno inoltre, la caduta stagionale potrebbe essere ancora più importante e cospicua di quella primaverile, a causa della maggiore esposizione ai raggi ultravioletti a cui ci siamo sottoposti durante il periodo estivo, che potrebbero aver danneggiato il cuoio capelluto provocando una perdita “prematura” dei bulbi piliferi. Come far fronte dunque a questa problematica? Essendo una cosa fisiologica, non c’è nulla che possa stoppare effettivamente il processo di caduta stagionale una volta iniziato ma esistono alcuni accorgimenti da seguire per prenderci cura al meglio della nostra chioma.

Concentrati sulla cute

Per aiutare a velocizzare la ricrescita dei capelli è importante stimolare il microcircolo e favorire l’ossigenazione del cuoio capelluto tramite massaggi specifici con spazzole progettate per stimolare la circolazione sanguigna e favorire la corretta irrigazione dei bulbi piliferi e/o scrub e trattamenti esfolianti, ideali per riequilibrare la produzione di sebo ed eliminare le cellule morte.

Prendi degli integratori

Nonostante gli integratori per capelli non siano da considerare in alcun modo dei farmaci, e di conseguenza non sono in grado di curare patologie connesse ai capelli o al cuoio capelluto, sono molto utili in momenti di transizione come questi. Ricchi di attivi e vitamine che lavorano in sinergia, sono realizzati per favorire il benessere della chioma e, in base agli ingredienti al loro interno, si concentreranno o meno su un’azione o su un'altra. Nel caso di problematiche legate alla caduta di capelli per esempio, zinco, biotina e selenio contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo; la taurina è utile nella cura del cuoio capelluto e dell’alopecia e, acidi grassi come Omega 3 e 6, sono noti per rinforzare e ridensificare i capelli assottigliati o diradati.

Affidati ai trattamenti ad hoc

In commercio ormai esiste una marea di trattamenti mirati per favorire la crescita dei capelli durante il momento clou della caduta stagionale. Quello che resta da fare è scegliere quello che ritieni più adatto a te e utilizzarlo secondo le istruzioni: dalle fiale da applicare prima dei lavaggi e/o una volta a settimana, alle lozioni da utilizzare giornalmente a capelli asciutti e puliti ai prodotti da tenere in posa per qualche ora.

Usare il rosmarino? Per noi è un sì

Anche se non c’è nessuna evidenza scientificamente provata che ne dimostri l’efficacia, il rosmarino è considerato ormai uno dei must-have indispensabili da avere in casa per stimolare la crescita dei capelli. Popolarissimo su TikTok (dove gli hastag #rosemaryoilhairgrowth e #rosmarywater sono onnipresenti), il rosmarino viene impiegato dalle it girl e hair guru per rafforzare i capelli fragili tendenti alla caduta e per incrementarne la crescita. Oltre ad essere un prodotto antiossidante, antinfiammatorio e antimicrobico infatti stimola anche la circolazione sanguigna negli strati superficiali della pelle e l'ossigenazione dei bulbi piliferi. Come si usa? Se si tratta di olio, diluiscine qualche goccia in una base di olio neutro (come olio di mandorle, avocado o jojoba) e massaggialo con i polpastrelli alla radice dei capelli prima dello shampoo; se invece parliamo di acqua al rosmarino, il procedimento per creare la propria rosemary water è semplice! Fai bollire per 10 minuti circa dell’acqua assieme a qualche manciata di aghi di rosmarino (in modo che rimangano però divisi dall’acqua) e, una volta tolta dal fuoco e lasciata raffreddare, separala dal rosmarino e trasferiscila in uno spruzzino da utilizzare su capelli bagnati dopo lo shampoo e infine massaggiala per 15 minuti prima del risciacquo.

Anche le vitamine sono importanti

Oltre agli integratori, contro la caduta stagionale dei capelli, funzionano molto bene anche le vitamine, nello specifico quelle del gruppo B. Tra tutte, le più utili per la nostra problematica sono: le vitamine B2 e B3 (o vitamina PP) che hanno proprietà ristrutturanti; la vitamina B5, nota anche come acido pantotenico, la Biotina o vitamina B8, la B6 e l'acido folico, che promuovono la crescita regolare dei capelli ed infine vitamina B12, che è nota per ossigenare il bulbo pilifero.