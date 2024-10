Bellissima Prodigy Test & Tell: prova lo styler digitale ad aria e condividi la tua opinione

2 5 fortunate potranno provare lo styler digitale ad aria Prodigy di Bellissima per raccontarci la loro esperienza

Gli styler ad aria sono i nuovi oggetti del desiderio e oggi, grazie a Bellissima, 25 fortunate potranno provare il nuovo styler digitale ad aria Prodigy per poi raccontare la loro esperienza attraverso un Test & Tell.

Bellissima Prodigy è il rivoluzionario styler digitale ad aria che sta cambiando il mondo della piega capelli. Grazie alla sua tecnologia avanzata, ai 6 accessori in dotazione e i benefici della tecnologia Ion Ceramic Hi Pro, garantisce prestazioni ad alta performance per ogni tipo di piega, ma soprattutto lo fa proteggendo i capelli dai danni da calore eccessivo. Una promessa che Prodigy è in grado di mantenere e saranno le vostre testimonianze a confermarlo.

Bellissima Prodigy Test & Tell: prova lo styler digitale ad aria e condividi la tua esperienza

Bellissima e TheWom invitano 25 di voi a un Test & Tell. Se desideri candidarti devi prima rispondere a un breve questionario online e, se sarai tra le fortunate prescelte, potrai ricevere gratuitamente il tool a casa per poi dare un’opinione dopo averlo testato.

Per poter partecipare al Test & Tell hai tempo fino al 03 novembre e, se verrai selezionata, riceverai il prodotto a casa. Il tuo impegno sarà quello di provare Bellissima Prodigy e rispondere alle domande di un questionario valutativo.

Perché Bellissima Prodigy è speciale

Farsi un blow dry tutti i giorni è un processo lungo e noioso e non tutte abbiamo la manualità di un professionista per realizzare la piega perfetta. Ogni capello ha le sue caratteristiche e non sempre sono facili da lavorare per eliminare il crespo e creare una piega liscia o mossa che resista a lungo.

I punti di forza di Bellissima Prodigy sono il calore buono della ceramica, la potenza dell’aria e il controllo digitale della temperatura che garantiscono un risultato professionale anche a casa. Il segreto di una piega capelli duratura e senza effetto crespo sta nella speciale tecnologia Ion Ceramic Hi-Pro, che genera un calore buono per realizzare styling infiniti senza danni ai capelli*. Questo significa dire addio a capelli secchi e crespi dopo lo styling, ottenendo invece una chioma morbida e luminosa.

* Test strumentali condotti in collaborazione con l' istituto di ricerca Bio Basic Europe.

Gli accessori da valutare per il Bellissima Prodigy Test & Tell

I 6 accessori dello styler digitale ad aria Prodigy sono quelli che faranno la magia aiutandoti a creare tanti look diversi senza stress.

Il primo è il Gentle Dry, che permette un’asciugatura efficace e delicata grazie al concentratore che distribuisce l’aria in modo uniforme.

I due coni Coanda Prodigy, uno per ogni direzione, che creano onde e ricci definiti senza sforzo, grazie ai 200 microflussi d’aria che avvolgono automaticamente i capelli intorno ai cilindri in Ceramic Hi-Pro.

La spazzola ovale Volume & Straight regala un look voluminoso alla radice o liscio morbido, mentre la Spazzola 38mm è l’ideale per creare un liscio naturale o onde leggere con punte modellate e la Detangle & Smooth è fondamentale per districare e disciplinare i capelli, preparandoli allo styling senza stressarli.