Gli accessori haircare che devi assolutamente avere per una hair spa direttamente a casa tua 

S pazzola per il microcircolo, hair curler, caschetto riscaldante e tanti altri: quali sono gli accessori haircare essenziali per una cura dei capelli a prova di hair spa.

Quando si parla di haircare la nostra mente corre immediatamente a tutti quei trattamenti e prodotti che utilizziamo quotidianamente per prenderci cura dei nostri capelli per renderli più sani, folti e curati. Tuttavia, nel vasto mondo della haircare, esistono anche diversi accessori e tools che giocano un ruolo fondamentale nella salute dei capelli quasi quanto i vari shampoo, balsami e maschere e che anzi, spesso aiutano proprio a massimizzare e a far penetrare meglio i trattamenti stessi, così come a prevenire l’accumulo di residui sul cuoio capelluto, a proteggerlo da possibili eventuali irritazioni e a fare styling senza rischiare di danneggiare i capelli con il calore. In questo articolo esploreremo quindi uno per uno gli accessori essenziali da includere nella tua hair bag per una cura dei capelli degna di una home spa.

Accessori haircare: la spazzola per il microcircolo

Generalmente utilizzata mentre si fa hair oiling, la spazzola per il microcircolo ha l'obiettivo di stimolare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto, favorendo l'apporto di nutrienti e ossigeno ai follicoli piliferi, contribuendo così a rinforzare i capelli e a stimolarne la crescita. In più se usata per massaggiare gli oli che servono per l’hair oiling, aiuta a distribuire uniformemente il prodotto e a farlo “penetrare” meglio nella cute, oltre ad avere un leggero effetto esfoliante, che rimuove cellule morte ed eccesso di sebo.

Accessori haircare: il caschetto riscaldante

Generalmente acquistabile con facilità sui siti di e-commerce più popolari come Amazon, il caschetto riscaldante per capelli è la versione “casalinga” del classico casco che viene utilizzato dal parrucchiere. Ideale per migliorare l’efficacia dei vari trattamenti haircare - come maschere, oli o henné - produce un calore controllato che aiuta a far penetrare i principi attivi più in profondità e ad accellerarne il processo di assorbimento. Ma come si usa? Basterà tenerlo in testa tanti quanti minuti vengono richiesti per il trattamento haircare prescelto, in modo massimizzare il tempo di posa: nel mentre il calore aprirà le cuticole dei capelli, facilitando l’ “assunzione” dei vari prodotti, rendendo la tua home spa più efficace e rapida.

Accessori haircare: la spazzola in legno districante

Fra le tante spazzole per i capelli in commercio, quella in legno è la più indicata per la salute generale della nostra chioma. Le setole in legno non conducono elettricità, riducono l’effetto crespo e scivolano delicatamente fra i fusti, aiutando a sciogliere i nodi senza rischiare di tirare i capelli o di spezzarli, a differenza di altri pettini: il che la rende particolarmente adatta a capelli fini, crespi o ricci. La spazzola in legno infatti non altera la forma naturale del riccio o del boccolo, ed è quindi ideale per rinfrescare il look senza compromettere la struttura o la piega del capello, oltre ad esercitare un piccolo massaggio al microcircolo quando la passiamo sulla cute.

Accessori haircare: il dosatore per diluire lo shampoo

Anche se ti può sembrare un accessorio superfluo, il dosatore per diluire lo shampoo è un vero e proprio must have per la salute dei nostri capelli. Iniziamo dal principio: usare troppo shampoo o uno shampoo molto concentrato può causare diversi side effect sui nostri capelli & cuoio capelluto. Per esempio, può portare a un accumulo eccessivo di residui e prodotto, che rischiano a lungo andare di ostruire i pori e appesantire i capelli; in più gli shampoo, se concentrati, possono irritare il cuoio capelluto causando secchezza, prurito o infiammazione. Usare uno shampoo diluito con acqua aiuta quindi a prevenire tutte queste possibili complicanze e permette anche di distribuire il prodotto in modo più uniforme, evitando anche che - a causa di una continua applicazione troppo concentrata - il cuoio capelluto si disidrati producendo, per difendersi, una sovrapproduzione di sebo.

Accessori haircare: il hair oil applicator

Sempre parlando di hair oiling, ti introduciamo al prodotto che ha reso per noi questa pratica molto più facile e veloce: il hair oil applicator.

Generalmente formulato con una serie di punte o setole che distribuiscono l’olio uniformemente in tutte le sezioni del cuoio che andremo a coprire, questo piccolo applicatore permette di far ricevere la giusta quantità di prodotto a ogni porzione della cute, oltre a evitarci mani sporche e disordine in giro. In più durante l’applicazione, grazie alle varie puntine, esercita una piccola pressione che può essere utile per il microcircolo ed è particolarmente indicato per facilitare il hair oiling a chi ha capelli spessi o ricci, perchè consente di raggiungere facilmente il cuoio capelluto senza dover dividere troppo i capelli.

Accessori haircare: il curler per capelli

Infine, alla nostra lista, aggiungiamo anche il curler. A metà fra un accessorio haircare e uno styler, il curler per arricciare i capelli (disponibile in forme come fascia o tubo e spesso realizzato in raso o seta) consente una piega senza l'uso del calore e di strumenti come piastre e ferri. Questo permette di ottenere uno styling vero e proprio senza danneggiare i capelli ma anzi, facendo loro prendere la forma desiderata in modo delicato e senza effetti collaterali legati alle alte temperature. Ti basterà scegliere il modello che preferisci, applicare sui capelli un prodotto per lo styling e avvolgere poi ciocca per ciocca i capelli attorno alla fascia e lasciarla in posa per alcune ore (o per tutta la notte per un risultato ancora più efficace) e in poco tempo avrai ottenuto la piega dei tuoi sogni.

