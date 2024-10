I tagli di capelli medi che ci faranno impazzire questo autunno

S calature, layers e frangia sono i dettagli dei tagli più cool di questa stagione

Non nascondiamoci più e diciamolo senza vergogna: i tagli capelli medi autunno 2024 sono destinati ancora una volta a dominare le tendenze. Il motivo è semplice: sono la giusta via di mezzo che garantisce la praticità del taglio corto e il fascino dei capelli lunghi.

Un altro punto a favore di questa lunghezza è sicuramente il fatto che consente di sperimentare ed esplorare con acconciature sempre diverse, portati sciolti con morbide onde o in eleganti raccolti. E non dimentichiamoci che si possono adattare ad ogni texture di capelli: lisci, mossi o ricci.

Ma allora come porteremo i capelli questo autunno? I tagli capelli medi (e non solo) puntano soprattutto su texture naturali, movimento e leggerezza.

Lo shag

L’abbiamo già visto nelle passate stagioni e continua a rimanere in vetta alla classifica dei tagli più amati. Lo shag, rivisitato in chiave moderna, è un tuffo negli anni ‘70, ma oggi lo ritroviamo un po’ meno vaporoso.

Lo shag si riconosce per le sue scalature leggere e finto disordinate, che danno volume e dinamicità alla chioma incorniciando il viso in modo naturale.

Il bob mosso

Negli ultimi anni l’abbiamo visto in tutte le sue versione, dal box bob, al boyfriend bob, è innegabile che il caschetto si possa ormai definire il taglio per eccellenza, quello che non ci stancherà mai.

Liscio o mosso con onde morbide e naturali che aggiungono movimento e texture, è un taglio facile da gestire per ogni tipologia di capello, sia liscio che mosso o riccio.

Tagli capelli medi autunno: è tempo di scalature

Le scalature sono il perfetto escamotage per alleggerire la chioma senza dover sacrificare la lunghezza. Inoltre aiutano chi ha i capelli lisci e non particolarmente folti o voluminosi, perché danno dinamicità al taglio e creano un effetto ottico in grado di moltiplicarne la massa.

tagli capelli medi autunno: layers con frangia

La frangia è tornata. Sfilata, piena o a tendina è un must di questa stagione. Perfetta per incorniciare morbidamente il viso, la frangia sta particolarmente bene su un viso allungato, perché in grado di bilanciarlo.