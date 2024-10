È il soft gothic glam la tendenza make-up più audace dell’autunno

N on solo clean girl make-up, quest'autunno sono le atmosfere dark a farsi strada tra le tendenze prendendo spunto dal passato per ricreare il mondo gotico in maniera contemporanea e soprattutto molto glamour.

Ce lo aveva preannunciato il ritorno del grunge ma ancora non avevamo capito che questo ritrovato interesse per uno stile cupo e rock'n'roll avrebbe spalancato le porte al soft gothic glam, una delle tendenze moda ma anche make-up dell'autunno. Ancora più dark e ancora più in contrapposizione con il trend clean, che ha spopolato per tutta l'estate, ci porta in atmosfere oscure ma molto cool, soprattutto se si scelgono i giusti dettagli. Un esempio perfetto di questo stile sono la modella e it girl Gabbriette e l'attrice Alexa Demie, l'ispirazione Angelina Jolie negli anni '90.

Ne abbiamo avuto un assaggio anche sul red carpet dell'ultimo festival di Venezia, in particolare in occasione della presentazione del film di Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice: chi meglio di lui ha saputo dare una forma pop a ispirazioni oscure e le muse del suo film hanno portato questo spirito anche sul tappeto rosso. Monica Bellucci con il suo abito nero drappeggiato Vivienne Westwood, Winona Ryder anche lei in nero con un abito così composto e austero da ricordare l'epoca vittoriana e infine la giovanissima Jenna Ortega, che dopo aver dato il volto a Mercoledì Addams e aver contribuito a riportare in auge questo trend, ha scelto look e beauty look giocati sul rosso intenso.

Soft gothic glam, la tendenza dell'autunno e delle prossime stagioni

Gotico sì ma morbido ed elegante: il soft gothic glam è sbarcato anche in passerella e nelle sfilate primavera estate 2025 hanno fatto capolino make-up con protagonista il nero, oppure smokey eyes dai toni spenti, sfumatissimi, che danno allo sguardo una sensazione quasi sleepy. Sulle labbra colori scuri e scurissimi dal bordeaux al nero, in netta contrapposizione con quello che di solito consideriamo il make-up estivo: un trucco pensato anche per chi va controcorrente, per chi ama quest'estetica e la sente propria tutto l'anno, indossandola sul viso ma perfino sulle unghie, dove si alternano, anche in questo caso. smalti dai colori più cupi.

Se dunque ti senti una Mary Shelley contemporanea, se ti incuriosiscono le atmosfere misteriose, se la tua passione è il mondo gotico, letteratura e musica comprese, le tendenze dell'autunno 2024 vanno proprio verso la tua direzione, dando a tutto questo un'attitudine più contemporanea e chic. Gli elementi chiave del soft gotich glam sono una base uniforme e soprattutto chiara, niente bronzer ma un po' di contouring per dare al viso definizione, il blush freddo e l'attenzione puntata su occhi e labbra, dove la palette oscilla tra nero, bordeaux, marrone e grigio, alternandosi talvolta col blu e il viola.

Le texture sono opache per gli occhi e soft matt per le labbra, ma nulla vieta di aggiungere un tocco glossato, quasi latex, su entrambe le zone per dare quel tocco trendy che rende il look sicuramente più interessante. Le ciglia sono allungate quanto basta, magari con l'aiuto di qualche ciuffetto fake verso l'esterno, e le sopracciglia pettinate e definite in maniera naturale, semplice cornice di uno sguardo penetrante, allungato. Un mood nuovo e più creativo per il trucco dopo un dominio senza pari del nude: è finalmente il momento di chi ama uscire dagli schemi.