Il blush lilla ti cambierà la vita, qualunque sia il tuo colore (e tono) di pelle

S e ancora non hai provato il blush lilla ti stai perdendo un prodotto pazzesco che ti svolterà per sempre il modo in cui ti trucchi. Il motivo è piuttosto semplice e ora ti spieghiamo perché

Il blush lilla è il prodotto make-up del futuro e tra poco sarai d’accordo con noi. In un momento in cui i brand di make-up hanno bisogno di almeno 40 shades di fondotinta per essere davvero inclusivi, sembra impossibile che un solo blush possa riuscire in questa missione.

Eppure il motivo è davvero semplice e si basa sulle fondamenta delle regole del trucco, ovvero la teoria dei colori.

La teoria dei colori

Conoscere la teoria dei colori, e quindi la ruota dei colori, è fondamentale per ogni make-up artist. Il make-up funziona per affinità e per contrasto e conoscere i colori complementari è necessario per sapere quale utilizzare per annullare le discromie.

È proprio in base alla teoria dei colori complementari che sono nati i color corrector, ossia i correttori colorati arancione, giallo, verde e viola. L’arancione serve a correggere occhiaie e lividi bluastri, quello giallo neutralizza le occhiaie viola e i rossori vengono eliminati con il correttore verde.

Grazie alla fama dell’armocromia abbiamo famigliarizzato con i concetti di tono, sottotono e contrasti, per cui non solo abbiamo imparato a riconoscere il colore delle vene e delle occhiaie, ma anche a coprirle con il correttore del giusto colore.

I blush sono probabilmente uno dei prodotti di make-up che negli ultimi anni si trova sotto i riflettori, protagonista dello strawberry make-up, del trucco sunkissed e, non ultimo della tendenza boyfriend blush.

Perché provare il purple blush

Il blush lilla, o viola, è indubbiamente un colore inusuale e fuori dai soliti schemi, per cui è normale che sollevi delle perplessità. Ma non abbiamo forse pensato tutte lo stesso la prima volta che abbiamo visto tutto l’effetto guancia arrossata del boyfriend blush?

Ma torniamo al motivo vero per cui il blush lilla cambierà il modo in cui ti trucchi. Il viola è complementare ai toni gialli, per cui nelle carnagioni con sottotono caldo regala profondità e contrasto.

Dal punto di vista delle carnagioni con sottotono freddo, quindi rosato, il viola ne amplifica il rosa naturale, illumina e crea un effetto flushed cheeks molto naturale.

Sempre secondo la teoria dei colori ricordiamo che il viola è utilizzato anche per neutralizzare il grigio e renderlo più luminoso, per cui è un ottimo make-up trick da usare anche in inverno quando la pelle è spenta e grigiastra.

1/8 Multi-stick col A Fine Romance, Ilia. Stick pigmentato e modulabile che si sfuma facilmente. 2/8 Color Fuse Longwear Glassy Lip + Cheek Balm Blush Stick col. Glassy Lilac, Haus Labs by Lady Gaga. Il meglio di make-up e skincare in uno stick ultra-pigmentato. 3/8 Pigment Paint Pigmento matte multiuso col. Lilac Love, BarryM. Cremoso e pigmentato, questa formula può essere utilizzata su viso e corpo. 4/8 Ultralavender Glow Show Radiant Pressed Highlighter, Morphe (ed. Lim.). Polvere ultrafine che dona luminosità. Intensità modulabile e finish effetto blur. 5/8 The No-Rulest Stick Tinta labbra e guance col. 423 Lilac, 3ina. Questa matita versatile combina rossetto, blush e ombretto in un unico prodotto. Arricchita con acido ialuronico, dona alla pelle e alle labbra una sana luminosità color pastello. 6/8 Afterglow Liquid Blush col. Wanderlust, NARS. Leggerismo e impalpabile, basta una sola passata per illuminare l’incarnato con un delicato tocco di colore. 7/8 Blursh Liquid Blusher col. Diari Queen, Made by Mitchell. Formula liquid to powder che permette di stratificare con altri prodotti senza spaccare le formule. Intensità modulabile, da trasparente a intenso. 8/8 Nudies Matte Blush col Moodie Blu, Nudestix. Un balsamo colorato in formato stick da picchiettare direttamente su guance, labbra e occhi, oppure da sfumare con il pennello. PREV NEXT