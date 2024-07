Golden make-up: alla scoperta del suo fascino luminoso

D urante l’inverno, complici le festività natalizie, il color oro è solito illuminare il volto di un gran numero di appassionati di trucco. Tuttavia, non c’è una stagione migliore dell’altra per innamorarsi di questa tonalità tanto brillante. Per declinarla sul proprio viso in modo efficace indipendentemente dal periodo, di seguito una carrellata di consigli (con un occhio a quanto visto su TikTok).

Come abbinare l’ombretto oro?

Bronzo, tonalità aranciate, nero, tutti i colori che fanno pensare al tramonto così come le nuance protagoniste della tendenza make-up Golden Hour. Sono queste, in sintesi, alcune delle tonalità che esaltano lo splendore di un ombretto dorato e che, a loro volta, vengono valorizzate dalla brillantezza di una nuance di cui sarebbe un vero peccato non prendere in considerazione le numerosissime potenzialità. Può essere infatti adoperata sia per ottenere look estremamente scenografici, sia per dare forma a un trucco da realizzare rapidamente e dall’effetto naturalissimo. È in grado, insomma, di portare la sua luce su make-up di pressoché ogni genere, facendosi amare da chi ha molta familiarità con il trucco, oltre che da chi si considera ancora un principiante in materia. Attenzione, poi: un effetto dorato può essere declinato in qualità di total look attingendo luce da una gran quantità di prodotti, illuminando pure zigomi e labbra.

Il trucco intenso

Un ombretto dorato è capace di funzionare ottimamente come punto luce, soprattutto se il trucco a cui ambiamo è ricco di sfumature in toni profondi. A tal proposito, può essere adoperato come protagonista di uno smokey eyes in grado di combinare efficacemente la vaporosità tipica di questo make-up e intensa definizione.

Per quanto riguarda il trucco labbra, se il risultato che si desidera ottenere è quello di un’armonia cromatica che non dimentica la luminosità di un make-up nude, si può giocare con un effetto ombré. La nuance caramello che tinge le labbra donando un luminosissimo effetto vinile si abbina alla perfezione alla brillantezza dell’oro, sia per lucentezza, sia per il tepore che accomuna la temperatura delle due nuance. In alternativa, si può sempre puntare su un grande classico, ovvero il rossetto rosso. Da selezionare, consigliamo, in profondissima tonalità bordeaux.

Il make-up Golden Hour

I love gold and brown eye makeup looks! They suit every eye color and add the perfect sparkle to any makeup look!

Il panorama si veste di tinte d’oro e arancio, facendo forse venir voglia anche a noi di portare sul volto un po’ di tale magia. Attraverso il trucco, naturalmente. Il trend del make-up Golden Hour mira proprio a ricreare le atmosfere soft, e allo stesso tempo splendenti, di uno dei momenti più affascinanti della giornata. In particolare, la luminosità pervade il viso non soltanto in qualità di cornice dello sguardo (grazie all’utilizzo, anche, di un ombretto in tinta gold), ma pure sulle guance e sulle labbra.

Passando alla scelta del blush, un prodotto in tonalità pesca sembra invitare a gettarsi a capofitto nel clima effervescente dell’estate. In tema trucco labbra invece, si può optare per un gloss leggermente colorato, anch’esso in un tono fruttato come, ad esempio, l’albicocca. Chi nutre la passione per le tinte labbra può selezionarne una dal finish matte, stemperando così la luminosità d’insieme e ottenendo ugualmente un risultato vitaminico.

La versione oro effetto luce

A volte basta davvero poco, pochissimo per sfoggiare un look iperluminoso. È sufficiente, ad esempio, adoperare il trucco come se la luce fosse racchiusa all’interno dei prodotti che scegliamo di utilizzare. Ecco allora che possiamo decidere di far risplendere le palpebre garantendo profondità allo sguardo grazie a una sottile linea color caffè. L’intero viso però, non soltanto gli occhi, può beneficiare di un make-up che ha per protagonista la lucentezza. In generale, si tratta questo di un trucco che rinuncia a una definizione marcata in favore di uno splendore assoluto che ricorda appunto l’aspetto dei paesaggi avvolti dalla luce del sole.

Golden make-up: focus sullo sguardo

Riapriamo il capitolo smokey eyes per esaminarne insieme una versione ultraglamour e, al tempo stesso, semplicissima da riprodurre o reinterpretare. Eyeliner e matita consentono di ottenere un effetto cat-eye che mette in risalto tutte le sfumature adoperate per conferire profondità allo sguardo, ovviamente con un tocco di luminosità oro.

Tra le nuance da adoperare per un risultato che si sviluppa sugli equilibri di intensità e calore dei vari colori ci sono il bronzo, il mattone e, in generale, i toni della natura nel periodo che chiude l’estate e apre l’autunno. Per quanto riguarda il trucco labbra da abbinare a un make-up con focus sullo sguardo si può scegliere di applicare un velo di gloss, oppure decidere di giocare con un trucco ancor più d’effetto e adoperare, allora, un rossetto rosso intenso, dal sottotono caldo.

Splendore con l’eyeliner dorato

Infine, se vero è che l’ombretto dorato è un’ottima scelta per vestire le palpebre di luminosità, in alternativa si può optare per un look in grado di mixare brillantezza e definizione. Tali caratteristiche, temi ricorrenti in questo nostro viaggio a tema make-up, si possono abbracciare adoperando un unico prodotto, ovvero l’eyeliner in nuance oro. Esso, infatti, è capace di allungare otticamente lo sguardo e, contemporaneamente, di farlo risplendere.