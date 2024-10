I makeup più cool per Halloween 2024

S i ispirano a personaggi dark, ai protagonisti di film iconici e di anime: ecco i trucchi più cool per Halloween che non vedrai l’ora di replicare

Con l’arrivo del primo giorno di ottobre, Instagram e TikTok hanno iniziato a ricordarci che è ufficialmente iniziato il countdown per Halloween 2024. È come un gran Carnevale dark, nonché l’occasione perfetta per creare un trucco scenografico e mettere in pratica tutto il nostro savoir-faire nel creare questo tipo di arte.

Quello che serve per creare un makeup pazzesco per Halloween però non è solo l’abilità nel saper truccare, ma bisogna trovare l’idea giusta. Ecco perché non si può arrivare il pomeriggio del 31 ottobre senza un piano, soprattutto se vogliamo un perfetto total look, completo di outfit.

A questo punto l’unica domanda che possiamo farci è quale mai potrà essere il trucco più cool per Halloween 2024? Per chi non avesse ancora idee, il report di Pinterest è ricco di meravigliose inspo che per le amanti dell’estetica gotica e gothic-chic sono una gioia per gli occhi.

Clown makeup looks

Il terzo capitolo di IT esce nel 2025, ma i trailer hanno già creato aspettative e, ovviamente, il trucco da clown è uno dei più ricercati per Halloween 2024, con un’impennata nelle ricerche del +1870% su Pinterest. Non proprio al gioia di chi soffre di coulrofobia, ma quantomeno le ispirazioni che si trovano sulla piattaforma sono meno inquietanti dei makeup da clown ai quali siamo abituati.

Sakuna makeup +1655%

Non possono mancare nemmeno le ispirazioni dal mondo degli anime e dei manga. Per Halloween vince il trucco di Ryonmen Sakuna, protagonista di Jujutsu Kaisen. Sakuna è uno stregone con quattro braccia, ma il tratto peculiare sono i tatuaggi che ricoprono il volto, le braccia e il corpo e che diventano i segni distintivi di ogni trucco Halloween 2024 ispirato a questo personaggio.

Per creare un trucco semplice ma d’effetto, basta studiarsi i disegni e prendere un eyeliner nero per ricrearlo.

Trucco Halloween 2024: Romantic gothic makeup +710%

Per ricreare il makeup gotico-romantico bisogna tenere a mente tre elementi fondamentali: gli smokey eyes sono più soft e al posto del classico ombretto nero si prediligono i marroni scuri, ma con una punta di rosa o, anche meglio, i bordeaux e tutto ciò che ha un sottotono rossiccio; la pelle è candida e pallidissima e le labbra sono scure, ma non necessariamente nere.

Soft vampire makeup +475%

Anche per Halloween il trucco da vampira spopola nelle ricerche. Un makeup che può essere declinato in tutte le sue versioni, da quelle più spaventose ed estreme, a quelle più creative con glitter e cristalli rossi che creano un grandioso e spettacolare effetto sangue. O addirittura una versione più soft e chic che si può riciclare anche per un look da sera.

Per chi volesse amplificare al massimo l’effetto spooky, le lenti a contatto con l’iride bianca sono in grado di rendere il trucco Halloween 2024 qualcosa di epico e memorabile.

Halloween 2024: il ritorno de Il Corvo

Di tutti i film ambientati ad Halloween, The Crow è sicuramente uno dei più memorabili. Ad incrementare le ricerche ha sicuramente contribuito l’uscita nelle sale a fine agosto del film omonimo del 1994, ma nessuno dei successivi riuscirà mai ad eguagliarlo o superarlo.

Un po’ anche perché la fama del primo è dovuta anche a una serie di eventi nefasti che hanno colpito gli attori e il set. Primo fra tutti la morte prematura di Brandon Lee, colpito da un vero proiettile mentre girava una scena, episodio che ha contribuito a rendere iconici lui, il suo personaggio di Eric Draven e ovviamente il film. Sono quindi trent’anni che il trucco de Il Corvo viene riproposto ogni Halloween.