Le palette occhi sui toni del foliage autunnale per ogni stagione armocromatica

L 'autunno è una delle stagioni più ispirazionali quando si tratta di moda e beauty, ma bisogna saper interpretare la sua palette colori scegliendo le giuste tonalità per il nostro stile, uscendo anche dai soliti schemi

Ogni stagione ha una sua atmosfera particolare e suoi colori, ed è proprio su questo che si basano le tendenze, i simboli legati a un determinato periodo e, infine, anche l'armocromia, quest’ultima utile per aiutarti a definire e trovare il tuo stile personale mettendo in risalto le tue caratteristiche. L'autunno ci rimanda a sensazioni di tepore, che ritroviamo anche nella tavolozza della natura tra tinte calde e spente ma morbide e avvolgenti, che bilanciano ma preparano all'arrivo del freddo. Il riferimento è dunque il foliage, con i suoi marroni, arancioni e gialli con tocchi di verde e nero, che possiamo indossare anche nel make-up, grazie alle svariate palette occhi ispirate a esso.

Svariate, appunto, ma come fare in un mare di prodotti a trovare quella più adatta a te? Ecco appunto, che ci viene in soccorso l'armocromia. Grazie alle sue indicazioni potrai individuare quella giusta anche se preferisci indossare tonalità più fredde o più chiare, ovvero il perfetto equilibrio tra i tuoi gusti, ciò che ti dona ma soprattutto il mood della stagione.

Una palette occhi a tema foliage per ogni stagione dell'armocromia

Rapido ripasso dell'armocromia: quattro stagioni ciascuna delle quali divisa in quattro sottogruppi, e due parametri principali per definirle ovvero intensità e temperatura. A seconda dei colori di capelli, occhi e pelle, e dei contrasti più o meno alti tra di loro abbiamo un quadro generale di quali siano le tue caratteristiche e le sfumature più adatte. È solo un'indicazione, non un diktat: il gusto personale ha sempre la meglio su qualsiasi regola!

Autunno

Proprio come questa fase dell'anno, anche secondo l'armocromia l'autunno vanta una temperatura calda e basso contrasto. Se, per esempio, hai una carnagione dorata e sia occhi che capelli castano medio, probabilmente fai parte di questo gruppo e sappi che sei molto fortunata: i bellissimi toni del foliage sono quelli che ti donano di più e potrai trovare con facilità palette occhi che lo richiamano alla perfezione.

Mesauda - Bare Harmony, 205 Hidden Garden

Il tema di questa palette è il verde oliva, opaco e non, bilanciato da un beige caldo chiaro e un marrone intenso in due texture: l'autunno in sei ombretti, con i quali passare agilmente da un look da giorno essenziale a uno smokey scintillante. Formato comodo anche da viaggio.

Natasha Denona - Yucca

Questa palette occhi è un autentico omaggio al foliage: ci sono tutti i colori delle foglie autunnali, dal giallo intenso all'ocra, passando per arancioni zucca, marroni e verdi spenti. La qualità degli ombretti è altissima sia per sfumabilità che pigmentazione.

Inverno

L'inverno è l'esatta antitesi dell'autunno, infatti, chi fa parte di questa stagione è caratterizzato da temperatura fredda se non glaciale e alto contrasto tra pelle, occhi e capelli. Attenzione, possono far parte dei diversi gruppi armocromatici persone della pelle di qualsiasi colore, ciò che conta sono gli accostamenti, che in questo caso sono gelidi e vibranti. Quali colori indossare nel make-up che non siano troppo caldi ma a tema? Ecco dei compromessi interessanti.

Anastasia Beverly Hills - Fall Romance

Oscilla tra tinte calde e fredde e intense questa palette, che è un inno all'autunno nella sua interpretazione più notturna, come dimostrano i violacei e i verdi-grigi. Un bosco al chiaro di luna, con tocchi shimmer luccicanti e opachi profondi. Perfetta per entrare nel mood Halloween.

Mulac - Hb Mulac! Different X Palette Occhi

Se invece preferisci sempre e comunque le tonalità brillanti, questa è una palette universale ma con qualche richiamo al foliage, che però risulterà perfetta tutto l'anno. Infatti, si può suddividere in sottogruppi di quattro ombretti per rendere più semplice utilizzarla e trovare ispirazione. Se sei inverno puoi sempre aggiungere un tocco di nero per rendere più adatte a te anche le sfumature calde, oppure mescolarle al fucsia o al verde smeraldo.

Primavera

In comune con l'inverno la primavera ha l'alto contrasto ma con l'autunno il calore dei proprio colori: la stagione armocromatica più rara in Italia è anche la più vivace. Tutta la gamma di giallo-arancione-rosso è favolosa sulle primavere ma non disdegnano anche verdi e turchesi, purché siano pieni. Se fai parte di questa stagione non farai fatica a trovare le tinte giuste per il periodo.

Lovrén - Palette Ombretti Armocromia, Primavera

Questa mini palette della serie Armocromia parla proprio a te primavera e lo fa, appunto, accostando con audacia un turchese, un verdone e quattro colori caldissimi, che ricordano proprio le foglie ormai cadute dagli alberi. Un contrasto che ricorda il ciclo della vita della natura, continua fonte di ispirazione.

Dior Backstage - Eye Palette, 003 Warm Essentials

Questa caldissima palette Dior è, invece, un tramonto infuocato dove l'arancio sfoca quasi nel rosso, ma tutto è ben stemperato da marrone, borgogna e diversi beige per realizzare look semplici con un dettaglio intenso oppure per osare con un make-up occhi ultra autunnale.

Estate

Soft come l'autunno ma fredda come l'inverno, l'estate armocromatica potrebbe fare un po' fatica a ritrovarsi in una palette occhi che richiama il foliage. Ma basta cercare colori desaturati e neutri per ottenere una gamma in linea con il mood della stagione atmosferica ma che non sovrasti le tue caratteristiche.

Diego dalla Palma - 301 Nuda Warm

Questa palette della serie Nuda è perfetta per le estate: lo schema è molto semplice e trasversale, tutta giocata su una sensazione di colori tiepidi, dove gli ombretti sono coerentemente accostati. Nude e con diversi finish, è un must have da utilizzare da sola o in supporto ad altre palette.

Guerlain - Ombres G, 555 Metal Butterfly

Più divertente questa di Guerlain dove il marrone intenso sostituisce il nero, risultando più adatto alle estate, e il giallo è pastello e delicato. L'arancione è spiccatamente a contrasto ma "autunnale", il rosa non in tema ma "estivo", bilanciandosi perfettamente.