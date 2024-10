Il colore nel makeup: tra minimalismo ed espressione di sé

L 'uso del colore nel make up ha subito varie trasformazioni negli ultimi anni, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra l'approccio minimalista e la voglia di esprimersi al di fuori degli schemi

Nell'ultimo periodo, il mondo del beauty ha abbracciato una nuova filosofia: il "quiet luxury". Questa tendenza, che si è fatta strada dalle passerelle alla vita quotidiana, ha ridefinito il nostro approccio al makeup. Ma cosa significa davvero per il colore e l'espressione personale?

Ho avuto l'opportunità di parlare con una delle voci più auterovoli del settore, Lucia Pica, Makeup & Creative Image Partner di Byredo, che ha offerto una prospettiva illuminante su questa apparente contraddizione tra minimalismo e uso del colore.

Il colore non è scomparso, si è trasformato

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il colore non è stato bandito dal mondo del makeup. Piuttosto, il suo ruolo si è evoluto. Come spiega Pica, "il colore viene ora utilizzato come accento, o in maniera molto sfumata per comunicare un'emozione, l'essenza e la personalità della donna".

Questo approccio più sottile al colore richiede una nuova sensibilità. Non si tratta di applicare il makeup come una maschera, ma di usarlo come uno strumento per amplificare la tua unicità. Un tocco di blush sfumato sulle guance, un'ombra appena percettibile sulle palpebre: sono questi i nuovi modi in cui il colore si manifesta, in maniera più velata.

Il potere del "non colore"

Interessante notare come anche l'assenza di colore sia diventata una scelta consapevole e carica di significato. "Il non colore è un messaggio in sé" afferma Pica, una dichiarazione di sicurezza e autenticità. Una pelle nuda, curata e luminosa può essere altrettanto potente quanto un bold lip.

Questo ci invita a riflettere: cosa comunichiamo quando scegliamo di non indossare makeup? Forse è un'affermazione di auto-accettazione, o forse è un modo per far risaltare la nostra personalità senza distrazioni.

Oltre gli stereotipi

La nuova era del makeup ci libera dagli stereotipi tradizionali. Non esiste più un "dovrebbe" nel mondo del beauty. Sei tu a decidere come esprimerti, che sia attraverso un viso completamente naturale o con un tocco di colore strategicamente posizionato.

Il makeup diventa così un gioco di sfumature, non solo nel senso letterale del termine. È un modo per giocare con le percezioni, per comunicare in modo non verbale, per raccontare la tua storia personale attraverso scelte sottili ma significative.

Un ritorno al maximalismo?

Mentre parliamo di minimalismo e "quiet luxury", emerge una tendenza apparentemente contraddittoria: un ritorno al maximalismo. In questo contesto, il colore assume un ruolo nuovo e intrigante. Possiamo parlare di un utilizzo del colore come accessorio pop che definisce il look?

Questa nuova interpretazione del colore lo eleva a elemento chiave, capace di trasformare un makeup altrimenti minimale in una dichiarazione audace. Un rossetto acceso, un eyeliner grafico o un ombretto vibrante diventano il punto focale, l'accessorio che completa e definisce l'intero look.

È un approccio che gioca con i contrasti: la base rimane spesso naturale e luminosa, mentre il colore viene utilizzato in modo strategico e impattante. Questa tendenza ci permette di sperimentare con il colore in modo nuovo, creando look che sono allo stesso tempo sofisticati e giocosi, minimalisti nel concept ma massimalisti nell'esecuzione.

Un invito alla sperimentazione

Questo nuovo approccio al colore nel makeup è un invito a sperimentare. Non avere paura di provare nuove tecniche o di giocare con tonalità che prima avresti considerato troppo audaci. Il segreto sta nell'applicazione: che sia leggera e sfumata o bold e grafica, l'importante è che sia intenzionale.

Ricorda, non ci sono regole fisse. Il tuo makeup dovrebbe essere un'estensione della tua personalità, un modo per sentirti a tuo agio nella tua pelle. Che tu scelga di abbracciare il trend del "quiet luxury", di optare per look più audaci, o di giocare con il colore come accessorio pop, l'importante è che il risultato finale ti faccia sentire autenticamente te stessa.