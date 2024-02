Il quiet luxury nel beauty: il reportage dal backstage di Ferragamo

P er la collezione Autunno Inverno 2024-25 nel backstage si è vista una bellezza pulita ed elegante

Il grande trend del quiet luxury continua ad affascinare anche in ambito beauty e ne ho visto massima espressione nel backstage beauty di Ferragamo, per l'Autunno 2024-25. Un beauty look essenziale nel make up, dalle linee estremamente pulite per quanto riguarda gli hairlool.

Per rappresentare al meglio questa visione, sono state presentate due tipologie di acconciatura, a opera di Virginie Moreira, insieme al Team Wella Professionals guidato da Giorgio Parrivecchio e Carlo di Donato. Il primo hairlook è uno chignon basso, annodato che lascia le punte libere, dal finish extra lucido e riga laterale. Per la seconda acconciatura si è preferito lasciare i capelli sciolti, con riga centrale e onde morbide, molto naturali e piatte, anch'esse dal finish lucido.

Per quanto riguarda il make up, ideato da Thom Walker e realizzato dal team di KIKO Milano, si è puntato tutto sul far risaltare la bellezza naturale delle modelle, preparando con cura la pelle prima del make up per un effetto di super idratazione, ciglia ben pettinate e un velo di rossetto nude.