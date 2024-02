Glassy ed essenziale: il beauty look nel backstage di Missoni

U n'interpretazione chic e glossata del nude beauty look, secondo Missoni Autunno Inverno 2024-25

Questa stagione nei backstage hanno trionfato i beauty look nude, con il cosiddetto "no make up make up" che si riduce ulteriormente ai minimi termini, con pochissima stratificazione di prodotto, niente fondotinta, minime correzioni puntuali e nonostante ciò una cura maniacale della preparazione della pelle. Non a caso possiamo parlare di tendenza della "super idratazione", soprattutto in questo backstage di Missoni.

Come ci ha raccontato la key artist Diane Kendal che ha curato il make up insieme al team di KIKO Milano, si è partiti proprio dallo stressare il concetto di idratazione, definendo poi l'incarnato con un leggero sculpting e illuminante applicato sugli zigomi. Per conferire una lucentezza extra al look è stato applicato un velo di gloss su labbra e palpebre.

Per quanto riguarda gli hairlook, curati da Jawara insieme al Team Wella Professionals guidato da Valentino Fait e Dario Manzan, su alcune modelle è stata realizzata una ponytail bassa, con un torchon che parte da una riga laterale molto profonda. Si è giocato sulla contrapposizione tra due texture differenti, con radici molto lucide a effetto glassy hair e lunghezze più dry e naturali.