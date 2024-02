Volumi fluttuanti anni ’90 per l’hairlook di Genny: il reportage dal backstage

N el backstage della collezione Autunno Inverno 2024-25 di Genny il beauty look è un omaggio alla femminilità e alla naturalezza

Per questa collezione Genny ci fa sognare attraverso un viaggio in una natura dalle atmosfere incantate, in cui non possiamo che anelare a un ricongiungimento armonico con essa. Ed è proprio il tema dell'armonia il fil rouge che connette natura e bellezza, dove la figura della donna viene celebrata in ogni sfaccettatura della femminilità.

Il beauty look riflette appieno questo ideale onirico di una bellezza aggraziata, caratterizzata da un grande equilibrio. Il make up, realizzato da Miranda Joyce di Streeters è super naturale, per lasciare trasparire la bellezza più autentica, e anche in questo backstage la pelle è naturalmente luminosa per lasciare protagonista un incarnato sano e idratato. Lo stesso look nude è stato scelto per le unghie, firmate da Faby.

il vero protagonista di questo beauty look è l'hairstyle, realizzato da Davide Diodovich per Davines che ho potuto intervistare in esclusiva per The Wom: "Per i capelli ho pensato a un hairlook naturale, un po' anni '90 e con volumi accentuati, in modo che il viso venga incorniciato dai capelli che mantengono al contempo una loro struttura. Ho enfatizzato il volume alla radice per ricreare un mood da top model anni '90, in stile Cindy Crawford."

E per quanto riguarda le tendenze capelli della prossima stagione: "Si vedranno capelli molto tirati e volumi molto contenuti, a differenza del look che abbiamo creato qui. L'ispirazione anni '90 comunque rimane e rimarrà ancora un trend a lungo. Per quanto riguarda i tagli, le lunghezze si stanno allungando, con frange incorporate per un mood grown out che vengono spostate di lato creando così un movimento molto femminile e sensuale. I colori si scalderanno, dal biondo fino a tutte le sfumature del castano nocciola e cioccolato".