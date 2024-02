Le tendenze beauty dai backstage della Milano Fashion Week per l’Autunno 2024-25

T utte le tendenze per quanto riguarda trucco e capelli viste nei backstage beauty della MFW per la prossima stagione. Da Max Mara ad Alberta Ferretti, Antonio Marras, GCDS e tanti altri, scopri le nuove visioni della bellezza e approfondisci leggendo le interviste ai più famosi make up artist e hairstylist. Tra make up glowy dove la parola chiave è skinification e acconciature morbide e naturali o raccolti strutturati, qui trovi tutti i prossimi trend più cool da replicare