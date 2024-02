Il beauty look elegante e femminile di Alberta Ferretti: il racconto dal backstage

A lberta Ferretti rimane fedele a se stessa e a un'idea di bellezza naturale ma elegante, estremamente femminile

Esaltazione di una femminilità gentile, naturale ma al tempo stesso ricercata che non ha bisogno di orpelli: la bellezza sta nell'essenziale. Questo il messaggio che traspare dal backstage beauty di Alberta Ferretti in cui sono stata, per scoprire il step by step di trucco e acconciature.

In questo senso la cura e la preparazione della pelle diventano fondamentali, è da tempo ormai che assistiamo al fenomeno della skinification, in cui la beauty routine e i prodotti di skincare sono diventati il focus irrinunciabile del beauty look, tanto che ormai ogni prodotto di make up e i prodotti di haircare sono arricchiti di principi attivi che si prendono cura della nostra pelle in un caso e dei nostri capelli nell'altro. E il focus del beauty look di Alberta Ferretti per l'Autunno Inverno 2024-25 incarna perfettamente questa tendenza: tutto parte da una bella pelle, da amare e di cui prenderci cura, dove il concetto di beauty inside out traspare realmente in un incarnato luminoso, perfezionato e disteso. Non a caso, la preparazione della pelle è a cura di Sunday Riley che per una pelle da catwalk propone una routine ad hoc per un effetto super idratato e levigato: detergente Ceramic Slip, essence Pink Drink, siero all'acido glicolico Good Genes, contorno occhi Auto Correct e crema idratante alle ceramidi Ice.

Il make up è minimale ma incisivo al punto giusto: correttore solo dove serve e in piccole quantità, incarnato glowy sublimato e una leggera ombreggiatura nei toni del marrone sulle palpebre che reinterpreta il concetto di grunge e lo rende il nuovo glam.

Iper-femminile l'hairlook ideato da Paolo Soffiatti per Schwarzkopf: onde morbide e fluttuanti che accompagnano la camminata sinuosa delle modelle sulla passerella, accentuandone l'eleganza e l'incedere leggiadro.