Gli angeli e i demoni nel backstage beauty di GCDS rappresentano la dicotomia dell’animo umano

G CDS mette in scena gli antipodi dell'anima umana, con beauty look contrapposti tra anime angeliche e demoniache

Protagonista della sfilata Toys For Adults di GCDS è la contrapposizione tra tutto ciò che è angelico e tutto ciò che è peccaminoso: una dicotomia tra una parte angelica e una "demoniaca" che fa parte dell'essere umano. Due differenti modi di sentire incarnati in due beauty look completamente differenti.

Per quanto riguarda il make up, curato da Raisa Flower per Fenty Beauty, sono stati realizzate due tipologie di look, una per l'appunto "angelica" e una decisamente più strong a rappresentare un animo più peccaminoso. La nota interessante è che anche nel look che si rifà all'innocenza è presente un elemento - rappresentato dal colore rosso - che anticipa la caduta verso la perdizione. Gli occhi sono così sottolineati da una linea di matita rossa, mentre l'incarnato luminoso e naturale è accompagnato da labbra nude glossate. Il secondo look è tutto incentrato su labbra rosso fuoco a effetto matte.

La dicotomia che ha ispirato la collezione è rappresentata anche dagli hairlook curati da Jawara, Global Ambassador Dyson che ha utilizzato in anteprima il nuovo asciugacapelli professionale Dyson Supersonic™ r. Per i look innocenti è stata realizzata una piccola treccia fishtail che si apre nella parte finale, come se andasse disfacendosi: anche in questo caso troviamo un piccolo particolare che ci fa intuire come anche l'innocenza nasconda in sé un elemento peccaminoso.

Per rappresentare al meglio il look "demoniaco" è stato realizzato uno chignon con un gioco complesso di torchon da cui sono lasciate libere delle ciocche a effetto spiky, e sul davanti dei tendril hair di ispirazione anni '90.