Onitsuka Tiger backstage beauty: la bellezza metropolitana in una Tokyo bagnata dalla pioggia

S ono stata nel backstage beauty di Onitsuka Tiger alla scoperta di un hairlook contemporaneo all'insegna dell'unicità

Per il 75° anniversario di Onitsuka Tiger il designer Andrea Pompilio si ispira a una Tokyo contemporanea e suggestiva, bagnata dalla pioggia, in cui il beauty look diventa massima espressione dello street style e della frenesia di una grande metropoli, dove ciascuno è libero di essere se stesso senza imposizioni: autenticità e personalità diventano i valori cardine di una bellezza che è unica e irripetibile.

L'elemento chiave di questo beauty look contemporaneo che lascia libero spazio alla personalità è l'hairlook, realizzato dal team artistico di TONI&GUY Italia sotto la direzione di Fabrizio Palmieri che racconta: "Abbiamo cercato di abbinare l'hairlook all'idea della collezione: immaginate di trovarvi a Tokyo camminando per strada e improvvisamente arriva uno scroscio d'acqua. Ho voluto rappresentare i capelli proprio nell'attimo prima della pioggia: i capelli di quando si esce di casa la mattina e si rimane sorpresi da un temporale che si traducono in un hairlook naturale e spontaneo ma non per questo semplice da ricreare".

Oltrei ai prodotti Label.m, per questo hairlook è stato utilizzato in super anteprima il nuovo asciugacapelli professionale Dyson Supersonic™, una combo di prodotti e tool adatti a trattare tipologie di capelli molto diverse tra loro per raggiungere un look omogeneo dal mood effortless. "Per questo show era fondamentale poter controllare il capello, con tessiture naturali e molti capelli afro" continua Palmieri. "Per il mosso sui capelli lunghi è stata utilizzata la piastra o il ferro e alternativamente delle trecce, per creare un movimento naturale. L'effetto finale è assolutamente spontaneo, come se le modelle si fossero sistemate i capelli da sole ma non per questo è semplice creare questo look: la tecnologia dei prodotti e dei tool è fondamentale per poterlo gestire".