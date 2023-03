Sei alla ricerca di una palette nude? Ecco qui quelle da avere

L e palette nude per gli occhi sono un must have, più ne hai e più ne desideri. Ma se stai per scegliere la prima di una lunga collezione, ecco qui quelle su cui puntare

Correva l’anno 2018 e Urban Decay diceva addio per sempre alla Naked Palette originale, per rimpiazzarla con la Naked 2. Dopo ben otto anni di onoratissimo servizio in cui la Naked aveva rivoluzionato il concetto di nudo - e verrà ricordata come una delle palette più vendute, amate e copiate della storia - lasciava spazio alla Naked Reloaded.

Cambiati i tempi, era anche cambiato il concetto di nude e i colori originali venivano rimpiazzati dai nuovi ombretti che hanno anche diversi tipi di finish, sia opachi che shimmer.

Si sono spalancati nuovi orizzonti e praticamente ogni brand di make-up ha creato la propria interpretazione di palette nude, che sono gli scrigni più versatili nella narrativa degli ombretti. La palette nude è una pietra miliare, un pezzo immancabile nel make-up case di chiunque, sia per le amanti del trucco minimal e naturale che per chi invece è addict e colleziona ogni palette sulla faccia della terra.

REM Beauty Midnight Shadows Palette

NABLA Side By Side Nude Palette

Charlotte Tilbury The Super Nudes Easy Eye Palette

Too Faced Born This Way Sunset Stripped Palette

Huda Beauty Mini Palette Ombretti Nude Obsessions

NARS Orgasm Rising Eyeshadow Palette Palette

Mac Art Library

Revolution Re-Loaded Palette Velvet Rose

Morphe Natural Wonder Artistry Palette

