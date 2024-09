Un lipgloss trasparente è l’unico gloss che ti serve

I l motivo è semplice e te lo spieghiamo a breve, insieme a un trucchetto da pro MUA. Non ringraziarci, è stato un piacere

La passione per lipgloss e lip oil ci sta forse sfuggendo di mano? A parte i gloss volumizzanti che hanno formule speciali per ottenere un obiettivo ben preciso, in generale di quanti lucidalabbra possiamo aver bisogno.

La domanda non vuole essere provocatoria, ma solo far riflettere. È vero che ogni make-up lover desidera tutto ciò che l’industria beauty ha da offrire, ma bisogna anche essere un po’ pragmatici.

Soprattutto, dopo anni di battaglie per la sostenibilità, comprare ogni gloss esistente sulla faccia della terra è un atteggiamento che va controcorrente. Non stiamo predicando uno stile di vita minimalista, ma vogliamo solo provare a suggerire un’alternativa smart all’acquisto d’impulso e al consumo smodato. FYI, nemmeno i make-up artist professionisti possiedono venti lipgloss differenti. O peggio, tutti molto simili con piccole variazioni sul tema.

Lipgloss fai da te

I make-up artist professionisti sono in grado di creare ogni shade di lucidalabbra, anche le più improbabili, mischiando diversi prodotti per il trucco.

Che sia un blush in crema, un ombretto in stick, del colore liquido o pigmenti colorati (ma vanno bene anche gli ombretti in polvere), ciò che ti serve è un gloss trasparente con cui mescolarli per creare la tua shade personalizzata.

L’aspetto migliore di tutto ciò è che avrai un guardaroba labbra con colori unici e non rischierai di dover buttare un prodotto che hai usato una sola volta. Prova a guardare nel cassetto dove tieni tutti i prodotti che hai abbandonato in tempo zero solo perché hai fatto un acquisto d’impulso.

In questo modo potrai avere tutti i colori del mondo con i riflessi che preferisci facendo ogni volta una figura pazzesca. Se ci pensi è anche un modo per utilizzare delle palette di ombretti dismesse che tieni solo a raccogliere polvere. È un ottimo modo per iniziare un circolo virtuoso di recycling e upcycling che non riguarda solo i packaging beauty.

Come creare il tuo lucido su misura

Pensa al colore e ai riflessi che desideri ottenere dal tuo lipgloss. Ora prendi un ombretto in stick o in crema di quel colore e stendi e un po’ sul dorso della mano (o su una tavolozza da truccatore).

Ora aggiungi i bagliori che preferisci prelevando un po’ di pigmento libero o grattando via dalla cialda un po’ di ombretto in polvere e aggiungilo al prodotto in crema.

A questo punto non ti rimane che prelevare un po’ di gloss e unirlo alla parte colorata e amalgamare tutto con un pennellino. Ora prova a stenderlo e dicci cosa ne pensi.