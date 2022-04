Sai che ogni donna ha una palette di colori ideale in base alle proprie caratteristiche cromatiche naturali? Ti spieghiamo come trovarla con il nostro test di armocromia

Scopri i tuoi colori "amici" con il test di Armocromia

Prima ancora del trucco o di un bel taglio di capelli, sai cosa incide sulla percezione del tuo viso e della tua immagine? I colori che indossi, specialmente quelli intorno al viso (colore di capelli, make- up, gioielli e top), perché interagiscono con i tuoi colori naturali e sono in grado di esaltarli se armonici, oppure di “spegnerli” se disarmonici.

Sapere quali colori si armonizzano al meglio con il tuo mix cromatico di pelle, occhi e capelli, è fondamentale per far risplendere l’incarnato e gli occhi, perché il colore è un vero e proprio elisir di bellezza!

A questo proposito esiste una tecnica, chiamata Armocromia (armonia dei colori), secondo la quale ogni donna può trovare la sua palette di colori perfetta per abbigliamento, make-up e colore di capelli. Sono 4 le famiglie “madri” di palette colori, che sono assimilabili ai colori alle tonalità delle quattro stagioni climatiche: la Primavera (colori caldi, chiari e brillanti), l’Estate (colori freddi, chiari e soft), l’Autunno (colori caldi, ricchi e opachi), e l’Inverno (colori freddi, brillanti e scuri). Ogni persona può rientrare in una di queste quattro famiglie cromatiche e beneficiare dell’immediato effetto estetico dei propri “colori amici”.

Fai il test dell'iride per scoprire il sottotono della tua pelle

Il principio numero uno dell’Armocromia è scegliere i colori da indossare “ripetendo” i propri colori naturali. Facciamo degli esempi: se una persona ha un sottotono di pelle caldo sarà valorizzata da colori caldi, mentre una persona dal sottotono freddo sarà valorizzata da colori freddi. E ancora: una persona chiara preferisce colori altrettanto chiari e soft mentre una persona scura preferisce colori più profondi e intensi.

Quali caratteristiche prendere in considerazione?

I 4 pilastri dell’Armocromia

Il sottotono della pelle (caldo o freddo)

Il valore cromatico (chiaro, medio o scuro)

Il contrasto (basso o alto)

L'intensità (bassa o alta)

1. Il sottotono della pelle

Si parte con l’individuare il proprio sottotono di pelle, per capire se è caldo oppure freddo. È proprio lui, il colore di fondo della nostra carnagione (non sempre chiaro a occhio nudo), che detta se sarai valorizzata maggiormente da colori caldi piuttosto che freddi.

Fai il test a fine articolo, ti aiuterà a individuarlo.

Jessica Alba ha un sottotono caldo e appartiene alla stagione Autunno

Anne Hathaway ha un sottotono freddo e appatiene alla stagione Inverno

2. Il valore cromatico

Il secondo elemento da individuare è il valore cromatico, il quale indica l’intensità la chiarezza o scurezza dei colori da utilizzare. Immagina di guardarti in una foto in bianco e nero: quanto è bianca, grigia o nera la tua immagine?

Se sei una bionda diafana, ad esempio, il tuo valore cromatico sarà molto chiaro e quindi sarai valorizzata da colori chiari. Se invece sei una mediterranea con pelle olivastra, occhi e capelli molto scuri hai un valore cromatico più vicino al grigio scuro o nero, e quindi sarai valorizzata da colori più intensi e scuri.

3. Il contrasto

Il terzo elemento da individuare è il contrasto, ovvero colore di occhi e di capelli e quanto i capelli e le sopracciglia “staccano” dalla pelle, per misurare il cosiddetto contrasto naturale della vostra immagine. Il contrasto naturale tra pelle e capelli il quale è responsabile della scelta delle fantasie e degli abbinamenti di colore in un outfit.

Facciamo degli esempi: una persona con pelle chiara e capelli scuri ha un contrasto alto, il quale sarà valorizzato da abbinamenti a contrasto altrettanto alto (es. nero e fucsia se il sottotono è freddo) e da fantasie contrastate e vivaci; una persona invece con un contrasto basso, quindi pelle e capelli chiari, sarà valorizzata da abbinamenti medio-chiari tono su tono e fantasie delicate.

Selena Gomez ha un contrasto alto tra pelle, occhi e capelli e appartiene alla stagione Inverno

Elle Fanning ha un contrasto basso tra pelle, occhi e capelli e appartiene alla stagione Estate

4. L'intensità

L’intensità in una persona può essere “alta” oppure “bassa”. Gli elementi di intensità nel viso ci dicono se la persona sta meglio quando indossa colori brillanti (tipici delle palette primavera e dell’inverno), piuttosto che i colori opachi (tipici delle palette dell’autunno e dell’estate). Gli elementi di un’intensità alta in una persona che si armonizzano con colori brillanti possono essere:

Occhi chiari e molto brillanti

Occhi molto scuri, di velluto

L’avere un contrasto molto alto (pelle chiarissima e capelli scuri)

Gli elementi di un’intensità bassa in una persona che si armonizzano

con colori opachi possono essere:

Contrasto medio o basso tra pelle e capelli

Occhi chiari velati (non brillanti)

Test on line Armocromia gratis per scoprire la propria palette

Vuoi scoprire la tua palette ma in questo momento non puoi fare una consulenza d'immagine vera e propria con una persona esperta anche per il suo costo? Non c'è problema perché puoi fare il test dell'armocromia on line gratuitamente e scoprire la tua stagione rispondendo a delle semplici domande. Prendi carta e penna e fai questo test con noi!

Inoltre ti ricordiamo che sull'account Instagram di The Wom Beauty siamo super felici di rispondere alle tue domande, scrivici nei commenti o in un messaggio privato e taggaci nelle stories, faremo dei contenuti in linea con le richieste che ci arrivano, anche sul tema dell'armocromia.

Fai il test per capire a quale stagione appartieni



Scopri il sottotono di pelle

1 - Quando prendi il sole come ti abbronzi?

(A) Facilmente (anche se non diventate scure), l’abbronzatura è dorata, omogenea e il segno del costume rimane per molto tempo.

(B) Faticosamente, prima vi scottate arrossandovi molto, l’abbronzatura è

disomogenea e “rossiccia” il segno del costume scompare in fretta.

2 - Posiziona sotto al viso struccato illuminato da una buona luce naturale prima un capo di colore arancione, poi uno di colore fucsia. Muovi su e giù velocemente i capi, cosa vedi?

(A) Con il colore arancione la pelle è più luminosa e omogenea, mentre con il colore fucsia ingrigisce e impallidisce.

(B) Con il colore arancione la pelle ingiallisce e le imperfezioni sono più evidenti, mentre con il colore fucsia è più chiara e luminosa.

3 - Cosa succede alla tua pelle quando sei sotto sforzo fisico?

(A) Nulla non si arrossa mai.

(B) Si arrossa molto sulle guance, sul décolleté e sulle orecchie.

4 - Prova un rossetto corallo-aranciato e uno fucsia-lampone, quale

funziona meglio?

(A) Sto meglio con il corallo, è più in armonia con il mio tono di pelle, occhi e

capelli. Il fucsia invece stacca troppo.

(B) Sto meglio con il fucsia-lampone, è più in armonia con il mio tono di

pelle, occhi e capelli. Il corallo invece mi ingiallisce il viso.

5 - Prova degli orecchini o una collana, abbastanza voluminosi, in versione oro giallo e poi argento: quale funziona meglio?

(A) Sto meglio con l’oro giallo, è più in armonia con il mio tono di pelle, occhi e capelli. L’argento stacca troppo.

(B) Sto meglio con l’argento, è più in armonia con il mio tono di pelle, occhi e

capelli. L’oro giallo invece mi ingiallisce il viso.

Maggioranza di risposte (A)

Molto probabilmente hai un sottotono caldo e quindi escludi le stagioni Inverno ed Estate, che sono le palette a base fredda. Continua con il test per scoprire la tua stagione cromatica di appartenenza!

Maggioranza di risposte (B)

Molto probabilmente hai un sottotono freddo e quindi escludi le stagioni Autunno e Primavera che sono le palette a base calda. Continua il test per scoprire la tua stagione cromatica di appartenenza!

Scopri la tua stagione di appartenenza



Se il tuo sottotono è risultato freddo puoi essere Estate o Inverno:

1 - Di che colore sono i tuoi capelli?

A) Biondi naturali (da chiaro a biondo scuro) o castano chiaro

B) Castano medio, castano scuro o neri

2 - Di che colore sono i tuoi occhi?

A) Azzurri, verdi, grigi o nocciola/verdi

B) Blu brillante, verdi, castani o neri

3 - Com’è il contrasto tra la tua pelle e i tuoi capelli?

A) Basso, perché sono bionda/castana molto chiara e ho pelle chiara

B) Alto, perché sono castana medio/intensa e ho pelle da media a chiara

Maggioranza di risposte (A):

Sei Estate!

Sfoglia la gallery per scoprire le star della stagione Estate

Getty Images 1/4 Lucy Boynton Getty Images 2/4 Bianca Balti Getty Images 3/4 Emma Roberts Getty Images 4/4 Eva Riccobono PREV NEXT

Maggioranza di risposte (B):

Sei Inverno!

Sfoglia la gallery per scoprire le star della stagione Inverno

Getty Images 1/4 Dua Lipa Getty Images 2/4 Kylie Jenner Getty Images 3/4 Millie Bobby Brown Getty Images 4/4 Zooey Deschanel PREV NEXT

Se il tuo sottotono è risultato caldo puoi essere Primavera o Autunno:

1 - Di che colore sono i tuoi capelli?

A) Biondi naturali (da chiaro a biondo scuro) rossi o castano chiaro

B) Castano chiaro, castano medio, castano scuro o rossi

2 - Di che colore sono i tuoi occhi?

A) Azzurri, blu o verde chiaro. Sono occhi molto chiari e brillanti

B) Verde muschio, verde/grigio, nocciola, castani o neri.

3 - Com’è il contrasto tra la tua pelle e i tuoi capelli?

A) Basso, sono tutta “chiara” perché sono bionda, rossa o castana molto

chiara con pelle chiarissima

B) Medio, perché sono castana medio/intenso e pelle da media a chiara

Maggioranza di risposte (A):

Sei Primavera!

Sfoglia la gallery per scoprire le star della stagione Primavera

Getty Images 1/4 Emily DiDonato Getty Images 2/4 Ann Deborah Woll Getty Images 3/4 Jessica Chastain Getty Images 4/4 Amanda Seyfried PREV NEXT

Maggioranza di risposte (B):

Sei Autunno!

Sfoglia la gallery per scoprire le star della stagione Autunno

Getty Images 1/4 Kaia Gerber Getty Images 2/4 Meghan Markle Getty Images 3/4 Nicole Richie Getty Images 4/4 Isla Fisher PREV NEXT

Hai individuato a che stagione si avvicinano di più i tuoi colori? Bene, ora scopri quale palette è in grado di valorizzarti leggendo l'articolo dedicato alla tua stagione di riferimento.

VEDI ANCHE

Beauty

Armocromia: scopri se sei una donna Estate e la palette colori che ti valorizza

VEDI ANCHE

Beauty

Armocromia: scopri se sei una donna Inverno e la palette colori che ti valorizza

VEDI ANCHE

Beauty

Armocromia: scopri se sei una donna Primavera e la palette colori che ti valorizza

VEDI ANCHE

Beauty

Armocromia: scopri se sei una donna Autunno e la palette colori che ti valorizza