Come scegliere il colore di capelli giusto con i principi dell’Armocromia

È il dilemma di ogni donna che desidera tingersi i capelli in modalità “fai da te”: che colore fare? La scelta di tonalità a disposizione è vasta, ma per sapere quali colori fanno per voi viene in aiuto l’Armocromia, la disciplina che permette di capire i colori più armonici e donanti secondo il proprio incarnato, colore di occhi e di capelli di base. Seguite i nostri consigli per trovare il vostro colore di capelli ideale!

Colore di capelli armonico: perché è così importante?

Facciamo una premessa. Il colore di capelli giusto è molto importante nell’estetica di una persona perché essendo i capelli a contatto con il viso, ne alterano la percezione dell’incarnato, del colore di occhi e delle labbra. Il colore è un fenomeno fisico-ottico: qualsiasi colore accostato ad un altro ne altera la percezione, la quale può risultare valorizzante o penalizzante. Facciamo un esempio pratico: su un incarnato porcellana dal sottotono blu, spiccatamente freddo, si può pensare che un colore di capelli dorato e caldo lo “scaldi” e lo ammorbidisca, ma così non è, perché un colore di capelli spiccatamente caldo accostato ad un incarnato evidentemente freddo “stacca” troppo, creando disarmonia e facendo risultare la pelle ingiallita (e non dorata e luminosa come potreste pensare!). Anche colori di capelli freddi, accostati a colori di pelle caldi, tendono ad alterare l’incarnato facendo risultare la pelle ingrigita e spenta, e le labbra livide. Vediamo quindi come fare per sapere che direzione cromatica prendere, allo scopo di ottenere il maggiore equilibrio e luce sul viso, grazie ai principi dell’armocromia.



Da cosa partire per sapere quale gamma di colori di capelli scegliere

Se parliamo di colori di capelli sono due le cose importanti da conoscere: il sottotono della pelle (temperatura del colore di fondo della carnagione) e il valore cromatico naturale di base (se i vostri capelli sono chiari, medi o scuri), perché questi due elementi aiutano rispettivamente a capire se fare un colore caldo o freddo e poi se chiaro, medio o scuro. L’armocromia si basa sul principio della ripetizione: se ad esempio si ha un sottotono caldo si valorizza l’incarnato con colori caldi, e se si è di base chiare, si è valorizzate da colori altrettanto chiari. Questo non significa che se una persona desidera “contrastare” non possa farlo, ma ognuno avrà un limite massimo oltre il quale la disarmonia potrebbe penalizzare l’estetica. Il sottotono di pelle può essere difficile da capire in modalità “fai da te”, perché spesso il sovratono (lo strato più superficiale ed esterno della pelle) può essere fuorviante, quindi la soluzione che dà più garanzie di correttezza è fare un’analisi del colore con un consulente di immagine, viceversa potete provare a fare questo test del sottotono.

Il valore cromatico, che i parrucchieri chiamano "altezza di tono", è il metro di misura di quanto sono chiari, medi o scuri i vostri capelli naturali. Se ad esempio siete sempre state chiare e delicate, scurire molto i capelli (oltre i 3 toni), può fare il cosiddetto “effetto parrucca”: una chioma che sembra innaturale su di voi, anche perché non sostenuta dalle sopracciglia, che saranno chiare. Al contrario una persona mora, se ad esempio schiarisce completamente diventando bionda dalla radice, potrebbe perdere la sua bella intensità e il focus sullo sguardo, che risulterà indebolito. Certamente questi cambi radicali sono basati più sullo stile che sull’armonia cromatica e in alcuni casi, se ben studiati, possono funzionare bene.

Sottotono caldo e capelli da biondo chiaro a scuro

Se il vostro sottotono è caldo con sovratono dorato e avete i capelli naturalmente biondi, da chiari a scuri, la vostra stagione cromatica di appartenenza può essere sia la primavera che l’autunno, e le tonalità di capelli più donanti per queste categorie sono il biondo dorato intenso, il biondo solare, il biondo miele, il biondo naturale chiaro e medio, e il biondo nocciola. Chi vuole osare una tonalità più ramata e ricca, che sui sottotoni caldi può funzionare, può provare il marron glacé e il rosso ramato.

Sottotono caldo e capelli ramati e rossi

Se siete naturalmente ramate o rosse (con sottotono caldo) il nostro consiglio è di rendere il vostro rosso naturale ancora più intenso. Chi ha un sovratono avorio o dorato con lentiggini potrà optare per il rosso rame, chi invece ha il sovratono più neutro o rosato potrà optare per i rossi più vividi e brillanti. Se volete provare i biondi consigliamo il biondo miele e il biondo dorato visti nel precedente paragrafo. Per togliersi lo sfizio del castano invece è bene stare sempre su tonalità calde ma senza scurire troppo, e quindi optare per il castano nocciola, marron glacé, dorato e moka suggeriti nel prossimo paragrafo.

Sottotono freddo e colore di capelli da biondo chiaro a scuro

Se siete sempre bionde ma il vostro sottotono è freddo potreste essere delle donne estate quindi le tonalità di biondo migliori sono il biondo chiaro e il biondo naturale cenere, il biondo sabbia, il biondo beige e il biondo platino.

Sottotono caldo e capelli castano da chiaro a medio

Con sottotono di pelle caldo ma capelli di base più scuri, quindi da un castano chiaro a un castano medio, potreste essere donne autunno e le tonalità più armoniche sono i castani, nelle sfumature castano dorato naturale, nocciola, marron glacé, moka, caramello, miele e cioccolato, che vanno ad esaltare il calore della pelle e dare più profondità all’immagine. Se invece volete schiarire potete “rubare” i biondi al paragrafo precedente, ma senza esagerare nella schiaritura, quindi rimanendo nei range del biondo scuro.

Sottotono freddo e capelli castano da chiaro a medio

Se avete sottotono freddo e capelli di base castani, da chiari a medi, potreste essere donne inverno quindi le tonalità migliori sono quelle fredde, come i cenere e i mauve. Se non amate le tonalità spiccatamente fredde potreste sempre optare per tonalità di castano più neutre, ma evitate quelle calde, che potrebbero ingiallirvi il viso e invecchiare. In caso di pelle lattea rosata e occhi azzurri, verdi o blu, potrebbe funzionare anche il nero che crea un bel contrasto.

Sottotono freddo e capelli castano intenso

Se avete sottotono freddo e capelli castano intenso siete sicuramente donne inverno, quindi per esaltare la prodondità e la lucidità della vostra chioma i colori consigliati sono il castano scuro, il nero, anche nella versione nero blu, il castano mogano e il viola profondo.

