Primer viso: come sceglierlo in base al tuo tipo di pelle

S ceglierlo in base al proprio tipo di pelle è fondamentale per ottenere i migliori risultati per un make up on fleek

l primer è il vero asso nella manica per un make-up impeccabile e duraturo. Spesso sottovalutato, questo prezioso alleato non solo permette al fondotinta e agli altri prodotti (come blush, bronzer e illuminanti) di fondersi perfettamente con la pelle, assicurando una tenuta long lasting, ma contribuisce anche a minimizzare temporaneamente le imperfezioni cutanee. Che si tratti di pori dilatati, eccesso di sebo nelle pelli grasse o aree secche che tendono a essere evidenziate dal trucco, il primer è la soluzione ideale per creare una base uniforme e levigata, pronta ad esaltare ogni look.

È importante quindi, trovare quello più adatto alle proprie esigenze e skin type.

Primer per pelli grasse

Questi primer sono studiati appositamente per le pelli grasse, affrontando problemi come la produzione eccessiva di sebo e i pori dilatati. La formula, solitamente a base siliconica, aiuta a levigare la pelle e a minimizzare la visibilità dei pori, garantendo un finish opaco che prolunga la durata del trucco, mantenendo l'effetto matte per tutta la giornata.

Primer pelli secche

Quante volte hai notato che il make-up, invece di uniformare la pelle, mette in evidenza zone desquamate, pellicine e crosticine del tuo viso? È un problema comune, soprattutto per chi ha la pelle secca o disidratata. Fortunatamente, esistono primer idratanti che aiutano a preparare la pelle, fornendo un boost di idratazione, minimizzando le aree secche e creando una superficie liscia e uniforme per l’applicazione del make- up. Questi primer possono davvero fare la differenza per ottenere un trucco impeccabile e duraturo.

Primer viso correttivo

Le pelli sensibili conoscono bene la difficoltà nel nascondere i rossori, ma per fortuna esistono primer specifici a base di pigmenti verde. Questi primer sfruttano il principio della correzione cromatica: il verde, essendo complementare al rosso, riesce a neutralizzare efficacemente i rossori naturali della pelle, creando una base uniforme per l'applicazione del trucco e migliorando l’aspetto generale del viso.

Primer pelli mature

Il make-up è per tutti, non solo quando si parla di genere ma anche d’età. Per ottenere un risultato ottimale sulle pelli mature, però, è necessario adottare alcune accortezze. In particolare, per evitare che i prodotti cosmetici si accumulino nelle rughe d’espressione, è importante utilizzare un primer specifico. Quelli anti age sono solitamente formulati per regalare un effetto liftante e riempitivo, che aiuta a distendere la pelle e a prepararla al trucco, garantendo un'applicazione più uniforme e duratura.

1 / 9 1/9 Smashbox - Photo Finish Control Mattifying Primer

Regola il sebo in eccesso e dona un finish opaco al tuo make-up, offrendo una protezione dagli agenti esterni. La sua formula, arricchita con amamelide, acido salicilico e zinco aiuta a perfezionare la texture della pelle.

2/9 Benefit Cosmetics - The POREfessional Matte Primer

Migliora l'aspetto dei pori, aiuta a mantenere il trucco e assorbe istantaneamente l'olio in eccesso per una texture opaca e naturale.

3/9 Huda Beauty - Easy Blur Primer

La sua speciale miscela di polimeri attenua istantaneamente i pori e leviga la grana della pelle, per un'applicazione ottimale del make-up.

4/9 Clarins - SOS Primer

Corregge l’incarnato all’istante e risponde alle esigenze specifiche delle pelli arrossate .La sua formula arricchita con estratti vegetali e il complesso microbiota sviluppato dai laboratori Clarins aiuta a favorire l’equilibrio della flora cutanea quotidianamente, applicazione dopo applicazione. 5/9 Essence - Jelly grip

Lo speciale primer gel non solo idrata, ma mantiene anche il trucco. Pertanto, fornisce un make-up duraturo. Ti consente di scegliere se applicarlo singolarmente e semplicemente rendere la tua pelle uniforme e fresca, o usarlo come base per il trucco. 6/9 Nars - Light Reflecting™ Hydrating Primer

Dalla texture leggera e rinfrescante intensifica la luminosità della pelle per un incarnato liscio e sublimato per 12 ore. La sua innovativa formula ibrida contiene il 93% d'ingredienti skincare per una base trucco illuminante che migliora la trama cutanea, attenua l'aspetto delle rughette e rafforza la luminosità della pelle nel tempo. 7/9 Guerlain - PARURE GOLD 24K

Questo primer, la cui formula contiene il 98% di ingredienti di origine naturale, vanta una texture gel straordinariamente sensoriale che rende la pelle immediatamente uniforme, corregge le imperfezioni e affina la grana della pelle. La pelle è sublimata e pronta ad accogliere un make-up ancora più luminoso. 8/9 Armani - Luminous Silk Primer

Grazie alla sua formula iper - idratante a base di burro di karitè, crusca e glicerina, Luminous Silk primer rende la pelle più morbida, luminosa e tonica. Le imperfezioni sono ridotte, il colorito uniformato e la tenuta del make-up è allungata. 9/9 MAC - STUDIO RADIANCE MOISTURIZING + ILLUMINATING SILKY PRIMER

Un primer radioso che prepara la pelle all'applicazione del make-up esaltando la naturale luminosità del tuo incarnato. Lenisce la pelle e garantisce un'idratazione immediata e a lungo termine. La formula ibrida (acqua-gel) consente di preservare l'idratazione della pelle, grazie a ingredienti quali acido ialuronico e glicerina. La miscela di olio d'oliva, olio di jojoba e vitamina E aiutano a rendere la pelle morbida ed enfatizzarne la radiosità. PREV NEXT