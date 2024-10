Le unghie color cioccolato sono la tendenza extra dark dell’autunno 2024

Mille, golosissime, sfaccettature di marrone raccontano il cioccolato in tutti i suoi sapori. Dal fondente al latte, passando per smalti con peperoncino, arancia e menta, le Chocolate Nails sono la tendenza unghie che riscalda l'autunno 2024

Difficile pensare a un dolce più universalmente amato del cioccolato. Cibo consolatorio, sgarro durante la dieta, spuntino prediletto dell'infanzia, è il dessert per eccellenza, in tutte le sue golosissime varianti. Ricette che, sulle unghie, si traducono in una tendenza autunnale che ha già conquistato i social e si prepara a diventare il trend più amato dell'autunno 2024. Su TikTok, infatti, l'hashtag #brownnails ha già superato le 30mila visualizzazioni e continua a crescere. Il motivo è semplice: il marrone cioccolato è lo smalto ideale per combinare un colore scuro con l'eleganza del nude, restituendo una manicure raffinata e con personalità. Il risultato sono unghie cioccolato che si fondono con la pelle, tra armonie e contrasti, evocando l'illusione di assaporare la dolcezza del dessert.

Unghie cioccolato autunno 2024: la tonalità perfetta

Per descrivere al meglio le Chocolate Nails è necessario attingere ai propri ricordi gourmet: le unghie cioccolato dell'autunno 2024, infatti, sono calde e brillanti, neutre, caratterizzate da una versatilità che consente di esplorare accenti caramello e toffee, caffè e mandorla, per raggiungere tutte le sfumature - e i sapori - della cioccolata. L'effetto è, in ogni caso, estremamente sofisticato, ideale per ottenere una sfumatura alternativa tanto al nero quanto al nude, originale senza essere eccessiva.

Per torvare la sfumatura perfetta, ecco 10 idee per unghie a base di cioccolato con cui giocare e sperimentare tra nuance e decorazioni.

Lo smalto cioccolato al latte per l'autunno 2024

Caldo, lucido, temperato: la declinazione più classica delle unghie cioccolato prevede un total look abbinato a unghie sane, belle e a mandorla. Si portano senza decorazioni, sfruttando il colore come protagonista della manicure.

Idee manicure autunnale: le Chocolate Nails

L'animo semi-nude dello smalto marrone permette di giocare con molteplici reinterpretazioni del colore, cui aggiungere diverse decorazioni. La nuance, infatti, può abbinarsi al nude trasformandosi in un disegno astratto, che si declina in linee curve e design geometrici.

La french cioccolato al latte

Su una silhouette a mandorla e appuntita, la decorazione ideale è la french. Per tingerla di cioccolato, in questo caso, occorre attingere alle sfumature più delicate, esplorando le potenzialità della cioccolata al latte, magari arricchite da una punta di nocciola.

Chocolate Nails: lo smalto marrone e autunnale

Il modo migliore per trovare la sfumatura di colore adatta è lasciarsi ispirare da una classica tavoletta di cioccolata. Le Chocolate Nails, in questo modo, si trasformano in un dessert goloso, da abbinare a un finish lucido e brillante, fondamentale per esaltare il colore.

Unghie autunno 2024: il cioccolato fondente

Per chi non teme un gusto più amaro, il cioccolato fondente è davvero perfetto: una sfumatura intensa, fredda e scura, che sfiora il nero senza diventare altrettando spigoloso. Il risultato è una manicure dagli accenti dark, da provare anche con un finish semi-matte.

Lo smalto cioccolato con decorazioni dorate

L'ispirazione potrebbe essere il celebre Willy Wonka, con i suoi biglietti d'oro nascosti nelle tavolette di cioccolata. Lo smalto marrone, infatti, si accosta deliziosamente a dettagli dorati, dando vita a una preziosità perfetta per celebrare l'autunno 2024.

Tendenze unghie autunno 2024: il marrone cioccolato

Per chi non attende altro che le prime giornate di pioggia, la manicure ideale è color cioccolata calda. Una sfumatura di marrone particolarmente speziata, che sembra quasi avere in sé un tocco di cannella, che avvolge le unghie con una punta bollente.

Le decorazioni sulle unghie marroni

Se immaginare una nail art completamente di cioccolata appare eccessivo, la soluzione è optare per un mix&match a base di cioccolata al latte e smalto rosa. Un accostamento che consente di giocare con i contrasti, aiutando lo smalto marrone a divenire ancora più appetitoso.

Unghie autunno 2024: il marrone sulle unghie corte

Soluzione ideale anche per chi ha unghie fragili e rovinate, una manicure corta e arrotondata è un passe-partout per tutto l'autunno e non solo. La soluzione più ovvia è optare per una sfumatura scura e intensa, che permetta alla manicure di risaltare anche con una silhouette tanto semplice.

Le sfumature del cioccolato al caffè sulle unghie

Per chi preferisce tonalità più fredde, è necessario giocare con tonalità a base di caffeina. In questo modo, lo smalto marrone unisce sfumature a metà tra il cioccolato e il caffè, da abbinare a silhouette armoniose e affusolate.