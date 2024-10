Il butter yellow è il colore manicure di tendenza per l’autunno

U n'ultima traccia della bella stagione, ma anche caldo quanto basta per adattarsi ai look autunnali, è il burro il colore da indossare sulle unghie che mette e metterà tutti d'accordo

Autunno, tempo di colori scuri? Non secondo le celeb, che hanno ormai decretato che la manicure della stagione è quella nella sfumatura del butter yellow, insomma, il giallo burro. A confermarlo, dopo averla vista dominare la primavera-estate, è stata Rihanna che lo scorso settembre in occasione del lancio di Fenty Hair da Selfridges ha indossato sulle unghie questa tonalità perfettamente abbinata a un cappotto avvolgente personalizzato firmato da Jacquemus. Un'inversione di rotta verso gli smalti polverosi e cupi, o forse solo un prolungamento di quelli più chiari e luminosi, ma anche una soluzione più calda rispetto ai classici nude lattiginosi di tendenza in questo momento, molto simili tra loro e resi così più interessanti. D'altronde si tratta di una punta di giallo ocra chiarissimo, che offre un nuovo punto di vista sulle tendenze e il mood dell'autunno.

Come indossare la manicure butter yellow quest'autunno

Già visto da qualche stagione sulle mani di star internazionali (v. Hailey Bieber), il color burro è interessante perché è piuttosto morbido, quindi più facile da indossare e da adattare a diversi stili e carnagioni, dando sempre però quella sensazione di scioglievole fusione che perfeziona le unghie, in particolare dalla forma lunga e arrotondata. Infatti, è su queste che lo vediamo principalmente, perché ha bisogno di più spazio per mostrare la sua bellezza, mentre su una corta potrebbe risultare sacrificato a meno che non sia su dita affusolate. Invece, ecco che le almond nails diventano eleganti e ricercate, non nel solito bianco rosato traslucido.

Un altro valido il motivo per indossare la manicure butter yellow è il fatto che questa tonalità sa farsi notare come un vero e proprio accessorio, ma non per questo non è facile da abbinare sia con i contrasti come, per esempio un blu scuro o un grigio, o per affinità, stupendo per la capacità di risultare armonico con nuance beige e marroni. Essendo un accordo tra giallo, beige e bianco sempre diverso a seconda dello smalto e del finish si può declinare in maniera più o meno intensa, trovando la giusta punta burrosa per noi, che sia fresca o abbrustolita, indossandola da sola o come base per micro nail art o ancora una french più golosa del solito. Attenzione poi ai dettagli metallici, perché l'oro è l'abbinamento naturale a questo colore, rivelandosi così anche audace e creativo.

Le idee color burro per unghie di tendenza

Scopri tutte le ispirazioni.

Effetto cromato

Effetto burro fuso con il finish cromato lucidissimo, così è come le vedremo indossate quest'autunno. Dolce e dorata, questa manicure si presta a essere decorata con dettagli oro.

French manicure color burro

Una french manicure tono su tono quella in yellow butter, chic e ricercata al punto giusto, soprattutto sulle unghie dalla forma arrotondata. Sarà un classico anche dell'inverno, soprattutto se dal finish glossato.

Mezzaluna

Dita otticamente più allungate con questo design a patto che lunetta e punte delle unghie abbiano la stessa forma. In giallo burro l'effetto è discreto.

Con micro disegni

Un colore delicato come il butter yellow non può che diventare un'ottima base per manicure decorate con disegni micro e divertenti, come simboli stilizzati e frutta.

Nail art a onde bianco e yellow butter

Se vuoi unghie creative ma mantenendosi demure allora punta su disegni semplici giocate su colori simili: burro, beige, bianco e nude si abbinano alla perfezione per realizzare design geometrici, per esempio, anche stilizzati.