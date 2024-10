Gli smalti di tendenza per l’autunno 2024 oltre i soliti colori caldi

N on solo mattone, rosso intenso e marrone, le sfumature di smalto della stagione sono inaspettate e divertenti, ideali per cambiare stile e provare nuovi look oltre i colori tipici dell'autunno.

Le temperature calano ma i colori della natura si scaldano. Niente di nuovo, eppure ogni anno l'arrivo dell'autunno è sempre uno spettacolo meraviglioso oltre che un'ispirazione per il mondo delle tendenze. Ci sono tonalità, infatti, che sono definite stagionali ed è questo il momento in cui amiamo indossare tutte le sfumature che sono bruciate, intense ma senza accenti vivaci, dallo zucca al mattone fino ai bordeaux, al bronzo e ai verdi scuri, spente ed elegantissime, very demure. Ma per l'autunno 2024 a questi grandi classici si affiancano nuovi trend per quanto riguarda i colori smalto, perfetti per manicure classiche monocromatiche, nail art ispirate, french manicure 2.0 e anche color block tono su tono. Alcuni sono un lascito dell'estate, altri un'anticipazione dell'inverno, altri ancora sono estremamente romantici e inusuali, ma che si rivelano molto versatili e perfetti per uscire dalla propria comfort zone.

Cioccolato

Il marrone cioccolato è una delle tendenza manicure e pedicure che più rispecchia lo spirito del momento, un colore perfetto se vuoi abbandonare il tuo amato rosso e provare qualcosa di diverso ma sempre classico. Si abbina perfettamente alle unghie dalla forma ovale o a mandorla soprattutto se medio-lunghe,.

Turchese, tra i colori di smalto più preziosi dell'autunno 2024

Un azzurro non più cielo, ma con una punta di giallo, che lo rende intenso e più profondo: il color turchese è il compromesso autunnale da indossare, che proprio come una delle pietre più belle, rende il look subito più chic e prezioso. Da applicare anche su unghie squadrate.

Nude lattiginosi

I milky lucidissimi sono in assoluto i nude del momento e sono perfetti per esaltare, fino al suo lento esaurimento, quello che resta dell'abbronzatura, dando alla carnagione risalto. Le possibilità di manicure sono infinite per forma e tonalità, dal bianco al rosa al beige, con o senza ispirazione french: qualsiasi sia la tua scelta, sbagliare è impossibile.

Bianco e nero

Attenzione a uno dei trend dell'autunno-inverno, l'optical, ovvero l'accostamento audace dei due non colori agli opposti, il bianco e il nero. Non sono obbligatorie strutture complesse, basta creare pieni e vuoti sulle unghie per manicure davvero originali con il minimo sforzo.

Le sfumature polverose

Tra i colori di smalto dell'autunno 2024 c'è anche il grigio e tutti suoi derivati, ovvero tonalità chiare e polverose, che si mescolano con lilla, azzurro, verde e rosa per ottenere i pastello più delicati e romantici. Se fai parte della stagione estate secondo l'armocromia, questa è l'ispirazione che fa per te.

Gradienti rosa e rosso

Le ragazze romantiche e creative troveranno in questa tendenza idee e spunti interessanti tra accostamenti, gradienti e cambi colori mantenendosi nella scala dei rosa e dei rossi, da invertire e alternare. Parola chiave: sperimentare.

Blu notte

Per chi non vede l'ora dell'arrivo del freddo, per chi ama le ore notturne e le tonalità più gelide, il colore di smalto da indossare è il blu notte, magari da impreziosire con punti luce o glitter per ricreare un cielo stellato.

Verde naturale

Tra i colori di smalto di tendenza c'è anche il verde, in particolare quello ispirato alla natura autunnale, soft e delicata dopo un'estate vibrante: se ti piacciono gli smalti particolari, prova a indossare una sfumatura media, che tende al grigio o al marrone, su tutte le unghie o per una french diversa dal solito.