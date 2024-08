Unghie sane e forti: trattamenti e prodotti per averle in perfetta forma

M ai più unghie molli o che si sfaldano. È il momento per una nail routine speciale che ti farà avere sempre unghie meravigliose

Sei stanca di unghie molli che si piegano e non riesci ad individuarne la causa? Questione estetica a parte, avere unghie sane e belle è anche questione di alimentazione corretta. Assumere i giusti nutrienti è fondamentale per la salute delle unghie.

Le unghie infatti, proprio come pelle e capelli, sono formate da vitamine, minerali, grassi e acqua. Se manca uno o più di questi elementi ci si ritrova con unghie sottili che si piegano, si sfaldano e si rompono.

Unghie molli: le cause

In assenza di patologie, traumi o anni di onicofagia che possono rovinare la matrice o il letto ungueale, le unghie molli che si piegano facilmente sono sintomo di qualcosa che non funziona come dovrebbe nell’organismo.

Quando le unghie si spezzano o si sfaldano facilmente le cause più probabili sono da imputare a una carenza di minerali e vitamine. Tuttavia anche un’eccessiva cura delle unghie può assottigliare e renderle fragili nel lungo periodo.

Una cattiva abitudine che può nuocere allo stato di salute delle unghie è sicuramente quella di fare le pulizie o lavare i piatti senza usare dei guanti per proteggere le unghie e la pelle delle mani in generale.

Chi ha sofferto di onicofagia (mangiarsi le unghie in maniera compulsiva) a lungo avrà sicuramente più probabilità di dover combattere con il problema delle unghie molli negli anni. Più a lungo si soffre di questo disturbo più difficile sarà riuscire ad avere unghie sane e belle.

Altri fattori che incidono, ma non dipendono da noi, sono la presenza di patologie cutanee, come la psoriasi, o di infezioni, come l’onicomicosi.

Unghie sane e belle: i prodotti rinforzanti

Smalti curativi rinforzanti, idratanti, nutrienti, olio per cuticole e integratori alimentari: è possibile creare una nail routine ad hoc per rendere le unghie più forti. Ma attenzione unghie dure non significa necessariamente che siano più forti e resistenti.

I nutraceutici non sono tuttavia un sostituto di un regime alimentare sano e completo, ma servono da supporto, fornendo un apporto di minerali - ferro, rame, selenio e zinco - e vitamine. - A, B6 ed E- che aiutano ad avere unghie più sane.

Talvolta basta anche un piccolo trauma per rompere un’unghia. Se le unghie sono già dure e non hanno mai avuto grandi problemi, a questo punto il problema è una questione di idratazione. Ebbene sì, le unghie per non spezzarsi hanno bisogno di acqua, che le rende elastiche. Ecco perché è importante proteggerle da trattamenti e prodotti troppo aggressivi che nel tempo fanno disidratare le unghie.

Unghie rovinate: i rimedi della nonna

Idratare e nutrire le unghie è fondamentale, sia che si scelga di farlo con prodotti apposta per le unghie o con unguenti naturali fatti in casa. A tal proposito funzionano il burro di karité, l’olio di ricino, l’olio di mandorle e quello di avocado, che sono sia idratanti che nutrienti.

