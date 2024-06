Integratori unghie fragili: i migliori sono a portata di click

A vere unghie lunghe e sane da oggi non è più un sogno, basta solo trovare l’integratore che fa al caso tuo.

Gli integratori per unghie fragili possono aiutarti a realizzare il sogno di avere finalmente unghie sane e belle.

Perché si spezzano le unghie

Le unghie sono formate da vitamine, aminoacidi, minerali, grassi e acqua, perciò se manca qualcuno di questi elementi diventano fragili, sottili e molli.

Se le unghie si spezzano e sfaldano con facilità la causa può essere da imputare a una carenza di minerali - come ferro, rame, selenio e zinco - e vitamine (A, B6, E).

Dall’altro lato anche le unghie disidratate e dure non sono elastiche e quindi suscettibili a spezzarsi e scheggiarsi anche dopo un piccolo trauma.

Tra le altre cause da indagare in caso di unghie fragili ci sono l’eccessiva cura delle unghie o una manicure troppo aggressiva e il contatto prolungato con i detersivi.

Come rinforzare le unghie

L’idratazione è il segreto per il benessere di tutto l’organismo, quindi così come ci adoperiamo per idratare la pelle e i capelli, lo stesso dobbiamo fare con le unghie. Per farlo si possono utilizzare prodotti di nail care ad uso topico, come oli e balsami per unghie.

Rimanendo in tema nail care, è importante evitare manicure troppo aggressive che ne favoriscono l’indebolimento, come quelle che necessitano di limare e assottigliare il letto ungueale.

Infine gli integratori per unghie possono aiutarti ad assumere i nutrienti che scarseggiano nella tua alimentazione, ma non sostituiscono frutta e verdura, sia chiaro.

Gli integratori unghie funzionano?

Gli integratori giusti per unghie contengono sostanze efficaci per contrastare la fragilità delle unghie, come biotina, zinco, selenio e bamboo. Selenio e zinco contribuiscono non solo al mantenimento delle unghie, ma anche dei capelli: entrambi infatti sono fatti di cheratina, ecco perché i nutraceutici riportano quasi sempre la dicitura unghie e capelli. Anche l’estratto di bambù, che favorisce la formazione di collagene, contribuisce alla buona salute delle unghie e dei capelli.

I migliori integratori unghie che trovi online

