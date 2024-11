Unghie eleganti: la raffinatezza del burgundy

I l rosso intenso è di tendenza non solo sulle labbra, che tinge in finish opaco, ma anche sulle unghie. Qui è il burgundy a farsi notare tra le nuance dell’autunno 2024: un colore deciso che incorpora sfumature delle ciliegie e del vino.

Sfoggiare unghie eleganti durante la stagione autunnale è una missione piuttosto semplice. Sono molti, infatti, i colori che hanno la fama di essere estremamente raffinati al centro delle mode beauty del periodo. La loro reputazione chic poggia le basi nel mondo fashion, dove sono celebrati perché abbinabili a qualsiasi altra nuance, oltre che validissimi in versione total look. Il burgundy è una di queste sfumature: sempre di gran classe, che sia a tinta unita, applicata a pois o come colore della lunetta di una French Manicure.

Unghie eleganti colorate: i punti di forza del rosso intenso

Tra i colori per le unghie d’autunno c’è il rosso scuro, più precisamente la nuance burgundy. Apprezzatissima protagonista degli armadi dei mesi freddi dell’anno, tra le sue caratteristiche spicca il fatto che si abbina benissimo a tutti i colori della palette autunno di pressoché qualsiasi capsule wardrobe. Provare per credere. La sua intensità, ad esempio, è in grado di addolcire la freddezza del grigio, tra i must-have per sciarpe e maglioni.

In un guardaroba d’autunno che si rispetti non possono mancare – se compatibili con i propri gusti, naturalmente – due o tre pezzi in beige. Colore tradizionale, ad esempio, del trench. Il burgundy sulle unghie aiuta a conferire maggiore potenza e carica a mise potenzialmente molto bon ton. E un po’ di energia extra può sempre servirci, soprattutto nelle mattine dalle temperature più basse.

Per finire, il burgundy è molto chic, così tanto che può accompagnare senza sfigurare anche uno dei capi più eleganti in assoluto, il tubino nero. Non sempre, però, si ha a disposizione l’occasione giusta per indossare un abito. Più frequenti sono le circostanze che ci impongono di scegliere un outfit comodo e funzionale, come quello con i jeans. Ed è qui che viene il bello: questa varietà di rosso scuro – come del resto anche granata e scarlatto – ingentilisce il denim, da portare dunque anche per una serata informale.

I punti di forza di una delle nuance di rosso più trendy del momento non riguardano soltanto il lato fashion della nostra quotidianità, ma anche quello beauty in senso ampio. Ricordiamo che il rossetto rosso dell’autunno 2024 è in nuance profonda proprio come è il burgundy. Insomma, la combinazione è a dir poco perfetta. In tema di forma delle unghie, questo rosso cupo è il top per valorizzarle tutte, da quella a mandorla fino alla forma squoval.

Unghie eleganti con French

L’eleganza può sfociare in una French Manicure ipersofisticata, frutto dell’accostamento di trend che, incastrandosi alla perfezione, danno vita a un quadro in cui i colori vivaci sono sostituiti da raffinate sfumature dark. La lunetta della French autunno 2024, tendenzialmente medio-sottile, è come sempre perfetta nel classicissimo bianco, ma che colore scegliere se si vuole cambiare? La risposta potrebbe essere proprio il burgundy, l’ideale da associare a uno stile luminoso che chiede di essere immerso nell’atmosfera dei paesaggi che stiamo ammirando.

Tra l’altro si può scegliere di optare non per un look interamente French Manicure, ma per un total burgundy da arricchire con un’unica unghia che veste la French. Si tratta questa di una scelta che può rivelarsi ottimale per chi è solito indossare nail art elaborate e, per una volta, desidera procedere per sottrazione. Questa nail art è semplice e ad effetto al tempo stesso. Cosa volere di più?

Restiamo in tema di trend da combinare per affermare con convinzione che tutte le nuance di rosso scuro si lasciano affiancare incredibilmente bene alla fantasia tartarugata. Che, guarda caso, è davvero di tendenza in questo autunno 2024. Un esempio pratico? Marrone e color vino, parente stretto del burgundy, stanno alla grande insieme.

Che colore di unghie va di moda adesso? Il burgundy

Il nostro cammino si conclude con un esempio di nail art tanto semplice quanto graziosa. I pois burgundy valorizzano la base dall’aspetto naturale. Un’ispirazione da testare in autunno ed eventualmente riprendere in primavera, magari optando per un rosso più acceso, come il brillantissimo fragola.