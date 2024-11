L’oral care è la nuova skincare

P rendersi cura del proprio sorriso non è mai stato così cool. Ti presentiamo la nuova oral care.

La bellezza non è solo una questione di make-up e prodotti per la pelle, ma riguarda anche l'attenzione che dedichiamo alla nostra oral care. Dimentica i soliti spazzolini e i banali dentifrici alla menta: oggi, l'industria dentale ci offre una vasta gamma di spazzolini elettrici con design elegante e dentifrici o colluttori dai colori accattivanti e dai sapori sofisticati e innovativi.

Fenomeno Oral Care

Come una pelle sana e luminosa è un segnale di salute e benessere, anche l'igiene orale è un indicatore di un sistema immunitario in forma. Non si tratta solo di spazzolare i denti due volte al giorno (anche se è fondamentale!), ma di adottare un approccio completo e divertente alla cura della nostra bocca. Alla fine, il sorriso è la nostra carta d'identità, e possedere denti sani e forti può davvero fare una grande differenza nell'aspetto generale del nostro viso.

L’ Empowerment passa anche per i denti

Avere una bocca in buona salute non è solo una questione di estetica, ma è anche un gesto di empowerment. Quando ci prendiamo cura dei nostri denti, investiamo su di noi. Un sorriso sano e brillante può ispirare fiducia negli altri e aumentare la nostra autostima. È questo quello che ci insegna il nuovo trend dell'oral care: la bellezza non passa solo attraverso il make up, ma sta nel modo in cui ci prendiamo cura del nostro corpo.

Un business fra tecnologie e tecniche antichissime

L'industria dell'oral care sta vivendo un periodo d'oro, con prodotti che vanno oltre il semplice spazzolino da denti. Trattamenti per sbiancare i denti, sieri per la salute gengivale e apparecchi ortodontici discreti, sono solo alcune delle opzioni disponibili per migliorare l'aspetto e la salute dei nostri denti. Inoltre, l'uso di ingredienti naturali come l'olio di cocco per l'oil pulling o il carbone attivo per lo sbiancamento, stanno guadagnando grande popolarità, soprattutto grazie ai video virali sui social network.

L'oil pulling, il trend virale su TikTok

@drlindseyschmidt Have you heard of oil pulling? I personally use coconut oil for oil pulling. My husband started to do it, because he was researching natural ways to clean teeth & whiten and this came up! I personally oil pull every morning. He does it morning and night! I was reading some different benefits like how it can help our skin clear, help our mouth bacteria which is huge for our whole body health, prevent cavities and gum health! I personally think this is cool, my teeth feel cleaner and they have stayed white! #oilpulling #oilpullingbenefits #coconutoilpulling #coconutoilforeverything #antiinflammatory #cavitiescheck #pcos #guthealth #ibs #hypothyroidism #acne #acnetreatment #hormonalacne ♬ Bejeweled – Taylor Swift

Non solo make up e skincare, su TikTok impazzano i tips and tricks casalinghi, per ottenere denti più bianchi e per combattere l'alitosi. La più virale è “l'oil pulling”, una tecnica ayurvedica antichissima che consiste nel risciacquo finale della cavità orale con un olio. Amatissimo sui social è l'olio di cocco, ma va bene anche l'olio di sesamo, d'oliva o di girasole. Questo rimedio naturale è un toccasana per prevenire carie e gengiviti, ridurre l'alitosi e rafforzare i denti.

Come fare oil pulling?

L'oil pulling è una tecnica da fare al mattino, preferibilmente a stomaco vuoto. Basta riempire un cucchiaio con dell'olio e procedere al risciacquo. Muovetelo lentamente da un lato all'altro della bocca, come se steste facendo un balletto per circa 15-20 minuti, prima di sputarlo. Una volta terminato, sciacquate con acqua tiepida o con una soluzione composta da acqua e bicarbonato.

1 / 9 1/9 Philips - Sonicare 7100 Series Il nuovo spazzolino elettrico è ancora più delicato ed efficace grazie alla tecnologia Next Generation Sonicare, con tre intensità e quattro modalità di spazzolamento. Grazie alla app collegata, infine, puoi monitorare la tua routine di igiene orale. 2/9 Selahatin - High on the beach Four Seasons è la nuova collezione di Selahatin, un'antologia aromatica che racconta esperienze sensoriali attraverso il palato. Il dentifricio High on the beach, perfetto per I nostalgici della stagione estiva, è formulato con estratto di pompelmo, cassia vera, cannella e menta piperita. 3/9 VARDIS White Enamel Anti-Aging Ritual Il kit per una perfetta igiene dentale. Dall’azione rivitalizzante, rinforza, ripara, sbianca e protegge i denti per una sensazione di freschezza e un sorriso durevolmente sano. 4/9 GELDIS COLLUTTORIO PINKY PEACH Protegge i tuoi denti e ti aiuta ad alleviare il problema della sensibilità dentale 5/9 HiSMILE DENTIFRICIO AL MANGO Dai più squisiti dolci a sapori che solleticano la lingua, esplosioni esotiche direttamente dai tropici e assaggi di fresca brezza estiva, vizia i tuoi denti con i diversi dentifrici aromatizzati di Hismile. 6/9 LUSH PLAQUE SABBATH Un dentifricio dalla texture in gel al carbone attivo. Speziato, senza fluoro e con effetto smacchiante, la confezione del dentifricio è 100% riciclabile. 7/9 ORALAE Gel gengivale rinforzante Favorisce la microcircolazione e di conseguenza l'ossigenazione della gengiva. Tonifica e rinforza. Il gel, unito all'azione di massaggio periodico,contrasta la progressiva retrocessione delle gengive.u003cbru003eu003cbru003e 8/9 Smilepen - Hylocare Siero ialuronico per le gengive e la cute della cavità orale. 9/9 Diamond Smile - correttore di coloreu Neutralizza le discromie sui denti fin dalla prima applicazione. Il viola è il colore complementare del giallo e quindi blocca la pigmentazione dei denti. Applicando il siero 317C sui denti, i toni giallastri vengono neutralizzati. Il siero non solo è adatto a sbiancare rapidamente i denti, ma migliora e prolunga l'effetto dello sbiancamento. In questo modo, i denti rimangono bianchi e brillanti più a lungo e la colorazione giallastra viene eliminata. PREV NEXT