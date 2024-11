Black Friday 2024: le offerte beauty imperdibili su Amazon

E cco la nostra selezione di affari beauty da cogliere al volo con le offerte anticipate del Black Friday di Amazon

Quando sul calendario compare il primo giorno di novembre sappiamo già che si parlerà solo degli affari del Black Friday. Quest’anno però, il Black Friday 2024 di Amazon inizia in anticipo rispetto al quarto venerdì di novembre.

Il Black Friday è ormai un appuntamento fisso per chi desidera fare dell’ottimo shopping con risparmi davvero vantaggiosi. Che sia per togliersi uno sfizio o fare stock di quel prodotto che non può assolutamente mancare nel nostro arsenale beauty, è impossibile non riuscire ad approfittare degli sconti vantaggiosi che si trovano online.

Quando inizia il Black Friday 2024?

Come da tradizione, il Black Friday è la giornata che segue Thanksgiving che negli Stati Uniti si celebra il quarto giovedì del mese di novembre. Calendario alla mano quindi, nel 2024 il venerdì nero cade proprio il 29 novembre.

Tuttavia, anche se per la giornata ufficiale bisogna attende fine mese, ormai tutto il mese di novembre è diventato un lungo Black Friday. Se poi vogliamo essere ancora più precisi, sappiamo anche che tutto il weekend sarà dedicato agli sconti, fino ad arrivare agli ultimi di Cyber Monday.

Insomma, un mese di shopping sfrenato a caccia di offerte, dove ogni secondo può essere prezioso o si rischia di perdere l’oggetto del desiderio a causa di qualcuno con il click più veloce.

Come partecipare al Black Friday Amazon 2024?

Per chi non l’avesse ancora fatto, il primo step è creare un account Amazon, fondamentale per poter acquistare durante Black Friday. Nota: non è fondamentale sottoscrivere il servizio Prime, anche se questo è il periodo migliore per approfittare degli ulteriori vantaggi - di cui si può godere grazie al mese di prova gratuito.

La seconda cosa da fare è avere le idee chiare e sapere con precisione quali sono le priorità. Preparare una lista di ciò che si desidera è importante al fine di non lasciarsi distrarre dalle cose inutili. Una volta portato a casa il risultato arriva il momento di concedersi gli sfizi.

Per intenderci, se il phon funziona bene non è una priorità, ma se si può fare l’upgrade con un modello dal design più accattivante e dalle performance tecnologiche migliori, chi siamo noi per dire no?

Le migliori offerte beauty da prendere al volo

