Smalti per l’autunno? Tutti i colori in tendenza per la stagione

T utti i colori più cool per le tue manicure autunnali!

Se l’estate, con tutte le sue sfumature, influenza i colori che indosseremo, utilizzeremo e applicheremo su viso e unghie, quando finalmente l’autunno inizia a bussare alle porte, con le sue tipiche nuance calde e soft, cambia inevitabilmente la palette colori che faremo nostra per tutta la stagione. E, visto che è giunta l’ora di dare nuova vita alla tua manicure, che ne dici di salire sul treno delle shade autunnali e farti ispirare dalla nostra selezione per questa stagione? Dai classici bordeaux e ruggine, fino al vinaccia, verde e arancione, scopri con noi tutti i colori di tendenza fall.

Marrone

Nella lista dei colori più amati per l’autunno, il marrone si classifica senza nessuna ombra di dubbio fra i primi del podio: gli smalti delle manicure autunnali si tingono dunque di colori che ricordano quelli del caffè, delle creme spalmabili, delle castagne e della nocciola, in un tripudio di shades profonde, dolci e intense come il più succulento cioccolato fondente.

Sarà difficile non cedere alla voglia di mettere nel carrello non una, ma tante (troppe) varianti di smalto marrone: da quelle più scure a quelle che puntano sui toni medi e chiari, per ogni occasione.

Beige

Il beige è una di quelle shades che continuano ininterrottamente a esercitare il loro charme dall’estate all’autunno: se da giugno ad agosto siamo stati accompagnati dalle tonalità della sabbia, ora che la stagione fredda è arrivata, continueremo il nostro viaggio in compagnia di questa nuance, rivisitata leggermente per farci passare da una spiaggia tropicale a una giornata in casa con abbigliamento cozy mentre sorseggiamo un cappuccino caldo. La saturazione degli smalti beige dunque aumenta e la shade si fa più carica, intensa e fredda.

Bordeaux

Il bordeaux è un classico della nail art: sinonimo di eleganza e raffinatezza, con il suo tocco bold irresistibile, è capace di elevare qualsiasi manicure solo grazie al suo fascino dark ma pur sempre classy. Se in estate e in primavera infatti si tende a prediligere una nuance di rosso più acceso (dal rosso corallo a quello ciliegia senza dimenticare il rosso fuoco), in autunno le preferenze virano verso un colore più scuro e profondo, che si adatti alle sfumature dell’autunno e della stagione che verrà.

Verde

Anche il verde ha il suo posto riservato nella lista dei colori di smalti perfetti per l’autunno: tutte le sfumature che ricordano dunque le foreste, gli alberi, il sottobosco e le foglie che cadono sono ammesse: dal verde smeraldo a quello bottiglia, al verde pino fino al malachite.

Arancione

Arancione come le foglie che cadono, arancione come le arance, i mandarini e le clementine e arancione come…le zucche! L’autunno, si sa, richiama moltissimo il color arancio - in tutte le sue nuance - e, non di meno, è considerato il colore associato alla festa più spaventosa (e attesa) di sempre: Halloween.

In versione monocrome, fa sempre la sua figura impeccabile ma, man mano che si avvicina il 31 ottobre, perché non optare per una manicure con qualche decorazione o disegno a forma di zucca in tema?

Vinaccia

La controparte al viola shocking della primavera-estate? Ovviamente il color vinaccia, grande classico dell’autunno. Questo colore, considerato una delle tonalità che più si associano a questa stagione nell’immaginario popolare, è il parente più scuro e smorzato del viola, che richiama tutte quelle sfumature del vino, dell’uva, delle melanzane e delle prugne. In più, grazie alla sua intensità elevata, è lo smalto perfetto per far risaltare l’incarnato delle mani che, dopo l’estate, inizia a perdere il suo colorito bronzeo, diventando più diafano, in un contrasto chiaro-scuro meraviglioso.

Khaki

Se sei un’amante delle tonalità verdastre, ma non sei fan dei verdi troppo intensi sulle mani, l’opzione adatta a te è il kaki - e tutti i suoi sottogruppi. Dal fascino military-chic, i colori muschiati e olivastri sono ideali se le tue preferenze virano verso nuance morbide, lattiginose e desaturate, che ricordano l’erba e le paludi, in perfetto spirito autunnale!

Ruggine

Dall’arancio acceso, all’arancio bruciato, per una manicure raffinata, perfetta per tutto l’autunno.

Se hai ceduto anche tu all’orange mania di settembre e ottobre, ma cerchi una nuance più soft e delicata dell’arancione, che sia adatto alla vita di tutti i giorni e da abbinare a qualsiasi beauty e outfit senza limitazioni, il color ruggine è quello che fa al caso tuo.

Tendente al rame, è sfumatura elegante e sofisticata con accenni caldi di rosso e di arancio opaco, ideale per look by day e by night senza mai risultare troppo accesa.