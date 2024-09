Ingredienti skincare poco conosciuti: quali sono gli attivi di cui sappiamo ancora troppo poco?

N el mondo della skincare esistono ancora molti ingredienti che conosciamo poco: scopriamo assieme quali sono e quali benefici offrono alla nostra pelle

Nel mondo della skincare l’attenzione dei consumatori e dei brand si è da sempre focalizzata principalmente su ingredienti come l'acido ialuronico, la vitamina C, il retinolo e la niacinamide, che sono diventati ormai dei pilastri fondamentali del mondo beauty, presenti nella maggior parte dei prodotti in commercio e utilizzati quotidianamente nelle beauty routine di ogni tipo.

Tuttavia, nell’universo in continua espansione della cura della pelle un’intera marea di ingredienti meno conosciuti sta lentamente emergendo nel mercato della skincare, guadagnando popolarità proprio grazie ai benefici e alle proprietà interessanti di cui questi attivi sono dotati, che li rendono dei competitor altrettanto validi ed efficaci e delle possibili alternative ai classici della skincare.

Alcuni ingredienti, come per esempio il bakuchiol o l’acido lactobionio, sono difatti attivi relativamente nuovi e poco conosciuti che però permettono di ottenere gli stessi risultati dei loro compagni “più famosi” senza effetti collaterali indesiderati come irritazioni, arrossamenti o sensibilità cutanea. Conoscere dunque queste realtà può essere utile per chi vuole trovare l’alternativa più adatta alla propria pelle in modo da soddisfare e assecondare appieno le proprie esigenze della propria cute. Quali sono quindi gli ingredienti meno conosciuti della skincare?

Ingredienti skincare poco conosciuti: Acido lactobionio

L'acido lactobionico è un ingrediente relativamente nuovo nel mondo della skincare, ma già molto apprezzato per i suoi notevoli benefici. Derivato dal lattosio, questo acido è un poliidrossiacido (PHA), molto più delicato sulla pelle rispetto ai più comuni alfa-idrossiacidi (AHA) e beta-idrossiacidi (BHA) che, grazie alla sua struttura molecolare più grande, penetra più lentamente nell’epidermide offrendo un’esfoliazione adatta anche alle pelli sensibili. Ma non solo: questo ingrediente è anche noto per le sue proprietà idratanti, antiossidanti - che aiutano a neutralizzare i radicali liberi proteggendo la pelle dai danni ambientali e dai segni dell’invecchiamento - e calmanti.

Ingredienti skincare poco conosciuti: Resveratrolo

Il resveratrolo, naturalmente presente in alimenti come uva, vino rosso, bacche e arachidi, è un polifenolo noto principalmente per le sue potenti proprietà antiossidanti. Capace di neutralizzare i radicali liberi, molecole responsabili del danneggiamento delle cellule della pelle e dell’invecchiamento cutaneo, aiuta anche a proteggere la pelle dai danni ambientali come l'inquinamento e l'esposizione ai raggi UV (seppur non sostituisca in alcun modo l’uso della protezione solare). In più ha anche proprietà antinfiammatorie che riducono l'infiammazione cutanea ed è capace di stimolare la produzione di collagene e ridurre l'iperpigmentazione e le macchie scure.

Ingredienti skincare poco conosciuti: Noni

L'estratto di Noni, derivato dal frutto della pianta Morinda citrifolia, è un ingrediente ricco di vitamine A e C, minerali, e antiossidanti dalle proprietà antinfiammatorie, idratanti, antibatteriche e anti-age. Ideale per lenire pelli reattive e sensibili o pelli con condizioni come acne e rosacea, grazie ai suoi composti antibatterici naturali, può aiutare anche a prevenire e trattare le infezioni cutanee e i rossori persistenti. Inoltre è anche un buonissimo nutriente e favorisce il rinnovamento cellulare, accelerando la guarigione delle ferite e delle infiammazioni e migliorando la texture della pelle.

Ingredienti skincare poco conosciuti: Bakuchiol

Conosciuto come l’alternativa vegetale al tanto amato retinolo, il bakuchiol è un ingrediente naturale che viene estratto dai semi e dalle foglie di una pianta comunemente conosciuta come Babchi. Dalle proprietà simili alla vitamina A, questo attivo offre molti dei benefici del retinolo senza gli effetti collaterali che vengono associati a quest’ultimo (come irritazione, skin purging e sensibilità cutanea) ed è capace di trattare altrettanto efficacemente problematiche come iperpigmentazione, rughe e linee sottili, discromie, rossori e invecchiamento precoce. È quindi anche rinomato per la sua facilità nel stimolare la produzione di collagene, esfoliare la pelle per stimolare il turnover cellulare, proteggerla dai danni dei radicali liberi e calmarla in casi di acne e sensibilità. Infine, a differenza del retinolo, il bakuchiol può essere usato durante il giorno poiché non aumenta la sensibilità della pelle al sole e non ha proprietà fotosensibilizzanti.

Ingredienti skincare poco conosciuti: Squalene

Nutriente, idratante e lenitivo questo ingrediente, che al giorno d’oggi viene principalmente ottenuto da fonti vegetali come olive, crusca di riso e canna da zucchero, è un emolliente naturale dalla composizione simile agli oli che vengono prodotti naturalmente dalla nostra pelle. Ideale per ripristinare e mantenere intatta la barriera cutanea, migliorare la capacità della pelle di trattenere l’umidità, aumentare l’idratazione e proteggere la cute dagli irritanti esterni come l’inquinamento, è adatto a tutti i tipi di pelle, compresa quella acneica o sensibile.

Ingredienti skincare poco conosciuti: Pantenolo

Noto anche come provitamina B5, il pantenolo è un ingrediente versatile e apprezzato per le sue proprietà idratanti e nutrienti. Convertito in acido pantotenico (vitamina B5) una volta che viene applicato sulla pelle, questo attivo è un potente umettante - ossia attira e trattiene l’umidità all’interno della cute - che previene la perdita d'acqua transepidermica (TEWL). In più è anche un ottimo ingrediente calmante e lenitivo, antinfiammatorio e anti-age.

Ingredienti skincare poco conosciuti: Allantoina

Altamente lenitiva, rigenerativa e idratante, l’allantoina è un composto derivato principalmente da piante come la melagrana, le foglie del caffè e la bardana, ed è ideale per calmare la pelle sensibile o irritata. Oltre a fornire un effetto anti-age e idratante, funge anche da esfoliante delicato favorendo il rinnovamento cellulare e contribuendo a migliorare la texture, accelerando la guarigione di ferite, abrasioni e altre lesioni e velocizzando il trattamento di cicatrici e segni post-infiammatori.

Ingredienti skincare poco conosciuti: Centella asiatica

Anche se utilizzata ormai da tempo nella skincare, della centella asiatica si sa poco: conosciuta come Cica o Tiger Grass (erba di tigre), è famosa principalmente per le sue proprietà cicatrizzanti e lenitive, oltre ad essere ideale per sfiammare, minimizzare i segni causati dall’acne e le macchie e per stimolare la produzione di collagene favorendo così la rigenerazione della pelle. Non solo: grazie alle sue proprietà antibatteriche e anti-infiammatorie, la centella asiatica può aiutare a combattere le imperfezioni e accelerare la guarigione dei brufoli.