GCDS Primavera Estate 2025: bellezza anticonformista nel backstage

N ell'elettrizzante backstage della sfilata GCDS Primavera Estate 2025, la bellezza si fa ribelle. Tra volumi esagerati e texture naturali, il beauty look sfida le convenzioni, celebrando l'imperfezione come nuovo canone estetico

Nel cuore pulsante del backstage GCDS, la Primavera Estate 2025 prende vita in un tripudio di contrasti. La collezione "Fiori di cemento" di Giuliano Calza plasma un'identità audace e multiforme, che trova la sua massima espressione nell'hairlook curato da Jawara, lead hairstylist per ghd.

Mentre i modelli si preparano a calcare la passerella, l'aria si carica di un'energia palpabile. Jawara plasma chiome che sembrano sfidare la gravità. "Abbiamo voluto creare un hair style dai volumi esagerati, in cui le texture naturali sono protagoniste indiscusse", rivela l'hairstylist. Non si tratta di semplici acconciature, ma di vere e proprie sculture che oscillano tra il finito e l'incompiuto, incarnando perfettamente lo spirito della collezione.

Osservando più da vicino, si nota come ogni ciocca sia stata meticolosamente lavorata con gli styler ghd per ottenere un effetto di apparente casualità. I capelli, trattati con prodotti che donano corpo e movimento, fluttuano nell'aria creando un'aura di leggerezza e dinamismo. È un inno alla bellezza imperfetta, un manifesto che celebra l'unicità di ogni individuo.

Ma la rivoluzione estetica di GCDS non si ferma ai capelli. Il make-up, con la sua pelle naturale e gli accenti di colore pop nell'angolo interno dell'occhio, si fa portavoce di una nuova concezione del trucco come accessorio di stile. Non più mero strumento di correzione, ma elemento distintivo che definisce e amplifica la personalità. Il colore ritorna come tocco anticonformista anche nell'hairlook: su alcuni modelli sono state infatti realizzate delle mèches fluo nelle tonalità chiave della collezione.

L'attenzione è tutta per i dettagli: Massimo Albini, che guida il team OPI, opta per uno smalto nero deciso per l'uomo, mentre per le donne sceglie unghie corte dalla forma naturale, in perfetta sintonia con l'estetica del "less is more".

I look finali emergono come un mosaico di stili: alcuni perfettamente rifiniti, altri volutamente "in progress". È la rappresentazione visiva di una generazione in continua evoluzione, che non teme di mostrarsi vulnerabile e autentica.

Jawara sintetizza così il concept: "Volevamo rappresentare il concetto che la bellezza non risiede necessariamente nella perfezione. Una donna può essere e sentirsi bellissima non solo con un'acconciatura impeccabile, ma anche con volumi più grungy e spettinati".

Nel backstage beauty della Primavera Estate 2025 di GCDS si respira un'aria di libertà espressiva. Un invito a abbracciare le proprie imperfezioni, a giocare con gli stili e a ridefinire, senza paura, i canoni della bellezza contemporanea.