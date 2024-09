Scopri la tripla detersione: Il segreto per capelli sani e puliti

U n nuovo trend haircare, per capelli liberi da accumuli di sebo e residui di prodotti per lo styling

L’hair care routine è una delle grandi tendenze beauty del 2024;

dopo il tormentone dell’hair oiling e dei prodotti a base di rosmarino per stimolare il cuoio capelluto e rinforzare i capelli, arriva da TikTok la tripla detersione: una tecnica per pulire accuratamente lo scalpo e rendere la chioma più leggera e luminosa.

Cos’è la tripla detersione per i capelli?

A un primo sguardo, sembra che l'attenzione e i rituali per la cura dei capelli stiano assomigliando sempre di più a quelli dedicati alla cura della pelle, anche quando si parla di detersione.

Infatti, se per rimuovere accuratamente dal viso sebo, smog e residui di make-up è buona norma effettuare una doppia detersione (con un prodotto a base oleosa e uno schiumogeno), per i capelli si sta affermando la “triple hair cleansing”, una tecnica per lavare accuratamente il cuoio capelluto che prevede l'uso dello shampoo per tre volte di fila, intervallando le varie applicazioni con attenti risciacqui.

A chi è indicata?

Anche se può sembrare eccessivo, effettuare un triplo shampoo permette la completa rimozione dallo scalpo e dalle lunghezze di tutti i residui dei prodotti cosmetici utilizzati per lo styling, come lacche, mousse volumizzanti, primer e termo protettori.

Tutti i tipi di capello sono adatti a questo nuovo trend; a giovarne maggiormente, però, sono quelli fini e sottili, e chi soffre di cute grassa dovuta a una maggiore produzione di sebo.

Attenzione ai prodotti da utilizzare in doccia

Scegliere accuratamente i tipi di shampoo da utilizzare in doccia è fondamentale per evitare di seccare eccessivamente i capelli, soprattutto se parliamo di chiome già stressate da tinte e decolorazioni.

Il nostro consiglio? Utilizzare due shampoo diversi: uno detox per il primo lavaggio e uno adatto all’utilizzo quotidiano per le altre due passate. Nei casi di forfora, si può sostituire lo shampoo purificante con uno specifico per questa esigenza.

Per concludere il rituale della detersione, è importantissimo utilizzare una maschera o un balsamo ristrutturante per nutrire intensamente le lunghezze e ripristinare la forza e la salute dei capelli, rendendoli più facili da pettinare e meno inclini a spezzarsi.

Ogni quanto effettuare una tripla detersione?

Il triplo lavaggio non è qualcosa da fare quotidianamente o ogni due giorni, è una soluzione ideale quando i capelli hanno bisogno di una pulizia profonda. Ad esempio potresti integrarla nella tua hair care routine ogni tre o quattro lavaggi, soprattutto se utilizzi spesso prodotti per lo styling o lo shampoo secco.