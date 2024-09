Il viaggio interiore di Etro: bellezza autentica e radici mediterranee nel backstage beauty per la SS25

N el backstage beauty della sfilata Primavera/Estate 2025 di Etro, si svela un'estetica che celebra la forza femminile e l'autenticità. Tra acconciature che evocano percorsi di vita e un make-up che esalta la naturale bellezza, la collezione racconta un viaggio nel Mediterraneo dove ogni tappa è preziosa quanto la destinazione

Nel cuore pulsante del backstage beauty Etro per la Primavera/Estate 2025, si respira l'aria di una vera e propria filosofia di vita che si materializza attraverso texture, acconciature e make-up.

L'hairstylist Pierpaolo Lai, per Dyson, ci svela il concept dietro le acconciature: "L'ispirazione è questo viaggio dove la cosa più importante non è l'arrivo a destinazione, ma il percorso". Un concetto che si traduce in look capelli che sono vere e proprie metafore visive. La riga centrale, elemento ricorrente, evoca immagini di donne forti che si muovono tra Sicilia, Sardegna e Grecia, incarnando l'essenza del bacino mediterraneo.

Ma è nel processo di creazione che si cela la vera magia. "Abbiamo creato una treccia che non è l'arrivo, ma una tappa del percorso", spiega l'hairstylist. Questa treccia, destinata a essere tagliata poco prima dello show, lascerà dietro di sé capelli che ricordano "dei rami che si fermano sulle spiagge". È un'immagine potente, che parla di autenticità e di bellezza imperfetta.

Il focus è sulla texture: super brillante, ottenuta grazie all'uso di Chitosan, che non solo protegge i capelli dal calore degli strumenti, ma crea anche la base per quella lucentezza così desiderata. Un tocco di gel e uno spruzzo di lacca completano il look, enfatizzando l'effetto glossy che riflette la luce come l'acqua del Mediterraneo sotto il sole estivo.

Passando al make-up firmato da Luciano Chiarello per NARS Cosmetics, il concetto di naturalezza viene portato all'estremo. Il make-up artist ci confida: "Quest'anno c'è un po' un ritorno alle origini". Niente colori accesi o make-up elaborati, ma un focus sulla pelle, trattata con un velo leggero di fondotinta e correzioni mirate. Il contouring, applicato in crema, è quasi impercettibile, creando ombre e luci che sembrano naturali come quelle create dal sole mediterraneo.

Le sopracciglia diventano il fulcro del look: "Estremamente definite, scurite leggermente con il colore, ma senza andare oltre". La forma è studiata per incorniciare lo sguardo senza risultare artificiale, con una linea quasi dritta verso le tempie che mantiene una leggera arcatura naturale.

Sulle palpebre, un tocco di balm crea un effetto bagnato che richiama le onde del mare, mentre le labbra sono semplicemente idratate, a volte leggermente neutralizzate se il tono naturale è troppo pigmentato. È un make-up che sussurra invece di gridare, che invita a guardare più da vicino per apprezzarne i dettagli.

Ciò che emerge da questo backstage è un'immagine di donna forte, fiera della propria unicità. Come ci dice il make-up artist: "L'effetto finale è quello di una donna bella, fiera, orgogliosa di essere donna, di essere bella con la propria unicità".

In un'epoca in cui l'autenticità è spesso solo un hashtag, Etro ci ricorda che la vera bellezza risiede nell'accettazione di sé e nel viaggio che ci porta a scoprirla. Questa collezione è un invito a esplorare, a perdersi e ritrovarsi, proprio come farebbe una donna in viaggio attraverso le coste del Mediterraneo.