Tendenze beauty da portare nel 2024 e da lasciare nel 2023

L a domanda più gettonata quando arriva il nuovo anno è: quali beauty trend saranno ancora rilevanti e quali tendenze invece verranno abbandonate con il tempo?

Ora che l'anno è giunto al termine, è tempo di bilanci. E, per entrare nel 2024 con il giusto spirito, il bilancio di ogni makeup & beauty addicted degna di questo nome, si deve concentrare su cosa si vuole portare con sé e cosa invece ci si vuole lasciare alle spalle della bellezza del 2023.

Ma, se ancora non hai avuto modo di pensarci, ecco un aiutino prezioso che potrebbe rivelarsi utile per orientarti fra le tendenze e i trend che saranno ancora rilevanti nell’anno nuovo e quelli che invece saremo destinati ad abbandonare per strada.

COSA TENERE

Il Mermaidcore

Anno nuovo…ma il fascino per tutto ciò che è acquatico, sirenico e marino continua a persistere.

Dai makeup incentrati su finish iridiscenti, luminosi e perlescenti a hairlook wet, naturali e che ricadono spettinati e sensuali sulle spalle, proprio come se fossimo appena uscite dal mare. I colori sui quali puntare per seguire alla lettera questo trend? Tutto ciò che richiama le tonalità degli abissi, dei fondali, delle madreperle e dei riflessi che si stagliano sul mare (dal blu all’azzurro, dal verde acqua al lilla all’argento al bianco oleografico). Ma non solo: via libera a texture liquide cangianti, metallizzate, brillantante e a illuminanti in polvere di qualsiasi nuance per uno scintillio extra.

La Siren Skin

L’amore per tutto ciò che si ispira a queste mitologiche creature marine dalla bellezza incommensurabile passa anche attraverso l’emulazione del loro incarnato glowy e perlescente.

Ma, se nel 2023 ci siamo limitate a essere luminose, nel 2024 dobbiamo esasperare lucentezza, scintillio e sfavillio. E, il modo migliore per farlo, è seguendo alla lettera il diktat del trend più cool del momento, la Siren Skin, che porta il trucco nude, compreso di base, bronzer, contouring e, se vogliamo, anche un leggero ombretto taupe per uniformare il tutto in nuova dimensione futuristica, fatta di mix di prodotti e layering unici.

Il Grunge Makeup

“Clean Girl Makeup is dead, Grunge Makeup is back”: così recita il text to speech che appare in tutta quella serie di makeup tutorial che proprio in questi giorni sta spopolando su social come TikTok e Instagram e che sta a significare solo una cosa…il makeup grunge, messy e bold è tornato per restare. Glitter audaci, eye-liner affilati e sharp e matite e kajal neri, grigi e marroni sono i key products per ricreare alla perfezione (o forse dovremmo dire all’imperfezione) quei beauty look sfumati, smokey e fumosi che troveremo dovunque d’ora in poi.

Il Blush audace

Che si tratti dell’invernale Cold Girl Makeup o dell’estivo Strawberry Makeup di Hailey Bieber, il messaggio è forte e chiaro: le flushed cheeks non smetteranno di ammaliarci e conquistarci nemmeno nel 2024. Dai blush draping eterei e astratti alle tecniche più delicate e naturali che mirano a riprodurre il rossore tipico che pervade le guance quando arrossiamo, il blush sarà il protagonista di ogni look a venire. Gioca con texture diverse e tonalità in gradazione per creare il tuo personale mix da applicare su gote, ponte del naso e mento.

Le Ombré Lips

L’ultima apprezzatissima tendenza in materia di labbra che arriva direttamente da TikTok è quella delle Ombré Lips, labbra bicolor che sfumano da un colore centrale a uno esterno delimitato con la matita. Il carattere di questo makeup, soft o bold, varia in base alle tonalità usate e all’effetto che vogliamo ottenere: dalle ombré lips rosse e nere dall’allure gotico, a quelle più soft e nude create con gloss rosati e matite marroncine.

COSA LASCIARE

Il Clean Beauty Makeup

Anche se il makeup-no-makeup si posiziona a tutti gli effetti come una delle tendenze più virali per il 2024 (e lo testimonia anche tutta la lista di look nude e soft sfoggiati dalle celebrities durante i Golden Globes 2024), il makeup del nuovo anno abbandona l’eccessiva naturalezza per abbracciare nuove sperimentazioni in materia di trucchi. Alle basi naturali e leggere dunque, si affiancheranno ombretti oleografici, lucidi e riflettenti e finish simili a highlighter da utilizzare sulle palpebre che illumineranno lo sguardo in un tripudio di glow impalpabile.

La Vanilla Girl Aesthetic

Uno dei trend del 2023 che proprio non ci mancherà è la Vanilla Girl Aesthetic: entrata nell’occhio del ciclone proprio per la sua tendenza a proporre un modo di essere troppo omologato, suggerendo alle ragazze standard di bellezza stereotipati e poco inclusivi - a partire dal tipo di makeup da realizzare, che sembra donare ed essere pensato esclusivamente per ragazze bianche - questa tendenza non ha fatto altro che alimentare una concezione di bellezza razzista e senza diversità (sia etnica che fisica). Dì addio quindi a ombretti e makeup dai toni vanigliati, bianchi, avorio e nude che vengono etichettati come “ombretti color carne” e a tutto quello che la Vanilla Girl Aesthetic ha portato con sè.

Il Barbiecore

Il 2023 è stato l’anno del Barbiecore e finalmente, agli albori del 2024, possiamo dire quello che tutti pensano: ne abbiamo avuto abbastanza. Barbie, Barbieland e Barbiemania hanno monopolizzato per mesi i social in un fermento di colori rosa, fucsia e baby pink a più non posso e, per quanto anche noi siamo cadute vittime del suo fascino… “il troppo stroppia”. Per il nuovo anno lasciamo spazio dunque ad altri colori di occupare lo spazio che meritano nella palette del makeup.

Le Diamond Lips

Per quanto la nostra attrazione per tutto ciò che scintilla sia, come sempre, ai massimi storici, un trend che non ci teniamo particolarmente a portare nel 2023 è quello delle Diamond Lips, troppo artificiose e decisamente poco portabili. Ispirate al trucco anni ’90 e 2000 e alle tendenze Y2K dell’epoca - e simili alle ben conosciute Frosted Lips -, questa specifica versione di “labbra diamantate” viene realizzata con un mix di gloss e ombretto liquido metallizzato o shimmer applicato al centro del labbro inferiore e sopra l’arco di Cupido e completata poi da una matita nude picchiettata sul resto delle delle labbra evitando di entrare in contatto con l’ombretto.

Il Blue Eyeshadow

Anche il ritrovato fascino nei confronti del blue eyeshadow, nel 2024, trova il tempo che trova: dopo il revival del Washed Denim Makeup - ispirato alla tela di jeans - del Frosty Eyeshadow dalle nuance ghiaccio e di tutti quei beauty look light blue d’ispirazione Y2K, il colore blu-azzurro che ha dominato la scena per tutto il 2023 lascia spazio a nuove tonalità come boredeaux, verde e lilla.