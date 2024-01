Glass Skin: per ottenerla in pochi secondi TikTok punta sui fogli di collagene

S i applicano sul viso e, dissolvendosi, danno alla pelle un look super idratato e sodo

La Glass Skin è, fra tutti, il trend skincare più apprezzato del momento. Ad averlo confermato in questo inizio 2024 sono state le passerelle dell'alta moda, trasformatesi in un trionfo di visi luminosi e glassati. Da Chanel a Schiaparelli, passando per Valentino e Viktor&Rolf, la massima espressione della pelle di porcellana è arrivata dalle modelle-bambole portate in scena da John Galliano per Maison Margiela. Qui, il make-up realizzato da Pat McGrath ha infatti raggiunto livelli di luminosità e trasparenza senza precedenti. Il che spiega perché ora sui social non si parli d'altro che di come replicare l'effetto ottenuto dalla truccatrice britannica.

Sebbene il trucco sia un alleato importante, per consegnare alla pelle quel finish traslucido ispirato alle donne coreane non si può prima non passare dalla skincare. Tonici, essenze, boost di lucentezza, sieri e creme: ogni step si rivela essenziale per dare alla pelle un aspetto vitrio. Ma non finisce qui. Da qualche tempo su TikTok gira virali tra gli appassionati di beauty un prodotto capace di regalare in solo qualche istante un effetto decisamente glow al viso. Come carta che si scioglie quando a contatto con la pelle, sono i fogli di collagene la nuova ossessione social per una pelle di porcellana.

Il segreto per ottenere una pelle di porcellana in pochi secondi

Quando li si vede in azione nei video dei content creator sembra magia, eppure è proprio così: sulla pelle umida, questi si dissolvono lasciando traccia del loro passaggio nella luminosità e compattezza che il viso acquista in pochi istanti. Così, i fogli di collagene di Dermarssance si sono guadagnati la fama di must-have nei rituali di bellezza dedicati alla Glass Skin. Questi si presentano come dei film bianchi preformati da applicare su guance, contorno occhi, labbra e fronte, realizzati per fondersi con la pelle. A rendere questo possibile una speciale tecnologia, l'elettrofilatura, capace di dare forma a membrane di nano e microfibre estremamente porose.

@kripapateljoshi Skin care magic 🤩 Its called highprime collagen film from dermarssance 🥰 IB: @Mireya Rios 🥰 ♬ original sound – Kripa Patel Joshi

Per attivarli, è necessario però nebulizzare sulla pelle detersa l'apposita mist a base di collagene, su cui poi stendere i fogli di collagene e farli dissolvere. Una volta che questi si sono fusi con la pelle, il consiglio del brand è quello di ultimare il rituale con ancora qualche spruzzo di mist per massimizzare l'effetto illuminante e rassodante del prodotto.

Siccome la consistenza che lascia sulla pelle è piuttosto viscosa, l'ideale sarebbe usare il prodotto durante la routine serale, così che la pelle abbia il tempo di assorbire il collagene e, al risveglio, apparire più tonica, soda e luminosa.