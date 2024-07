L’acqua micellare è il nuovo shampoo secco?

S econdo TikTok sì. E forse potrebbe rivelarsi la soluzione per chi non ama lo shampoo secco, ma prima leggi bene fino in fondo

Quando si parla di shampoo secco il mondo si divide a metà. Da un lato c’è chi non può fare a meno di questo prodotto, letteralmente salvifico quando non si è fatto in tempo a lavare i capelli o si ha un problemino di capelli grassi. Dall’altro c’è chi lo guarda con disgusto, nemmeno fosse la prole di Satana.

Certo, magari non è esattamente quel prodotto che va bene per tutti i tipi di capelli e forse su quelli ricci diventa impossibile da spazzolare via e lascia troppo residuo, ma ciò non toglie che gli hair stylist lo usino per dare texture e volume ai capelli.

Poi ci siamo noi comuni mortali che ci fermiamo alla funzione più basica del dry shampoo, e cioè dare nuova vita ai capelli che hanno saltato un lavaggio o dopo la palestra quando abbiamo sudato.

Come si usa lo shampoo secco

Questo prodotto si trova sia in versione spray che in versione asciutta, cioè in polvere. Tecnicamente non è pensato per lo scalpo, ma per le lunghezze, quindi quando lo si vaporizza è bene sollevare le ciocche e distribuire uniformemente il prodotto sul capello piuttosto che sulla cute. Lo stesso vale per ogni dry shampoo in polvere, che va usato per tamponare l’eccesso di olio sui fusti.

Dopo averlo applicato lo si lascia agire qualche minuto, poi lo si massaggia bene e infine si elimina l’eccesso con una spazzola o un asciugamano. Questa semplice operazione permette di guadagnare qualche ora di capelli, non solo presentabili, ma talvolta anche più belli, perché lo shampoo secco fa da texturizzante e volumizzante. Una gioia per chi ha capelli lisci e sottili, privi di qualsivoglia volume.

L’unica raccomandazione è che la sera si faccia una vera e propria detersione. Molti sostengono che lo shampoo secco fa male, ma la vera questione è che è una soluzione temporanea che va poi eliminata. Non lava i capelli e non elimina le particelle di inquinamento che si sono depositate sullo scalpo. Aggiungere strati di questo prodotto va solo a occludere i bulbi piliferi e a sigillare sullo scalpo quello che in realtà stiamo pensando di eliminare.

L’alternativa allo shampoo secco

Chi ha la cute grassa di solito è costretto a lavare i capelli a giorni alterni e qualcuno lo fa anche più spesso. E auesto in condizioni normali. Poi ci sono altri fattori che possono accorciare i tempi tra un lavaggio e l’altro, ma non sempre si ha il tempo di farsi la piega ex novo. Ecco perché spesso si ricorre all’uso dello shampoo secco per assorbire l’eccesso di oli e sebo che si formano sulla cute e fanno sporcare le radici.

I detrattori dello shampoo secco potrebbero forse aver trovato una buona alternativa nell’usare l’acqua micellare sui capelli (ancora una volta è una soluzione temporanea). Quest’ultimo trend su TikTok decanta le proprietà purificanti delle micelle, in grado di eliminare olio e sebo in eccesso dallo scalpo.

I creator suggeriscono di travasare un po’ di acqua termale in un contenitore con vaporizzatore, così da spruzzarla sui capelli per far sì che elimini lo sporco. Poi si procede con un blowdry per asciugare e mettere in piega.

Acqua micellare sui capelli: funziona davvero?

Ci sono due scuole di pensiero diverse in merito alla bontà e all’efficacia di questo hair hack, perciò a questo punto ognuna capirà se è una soluzione valida.

La prima sostiene che l’acqua micellare funziona sfruttando le proprietà delle micelle che lavorano per affinità e raccolgono sebo ed impurità, perciò è un ottimo metodo per lavare i capelli velocemente.

Secondo Beatrice Marini, su TikTok @bealacosmetologa, chimica cosmetologia e tecnica tricologa, non sarebbe questa grande idea. Marini sostiene infatti che i capelli sono più porosi e quindi tendono ad assorbire il prodotto e che lo sporco sullo scalpo è diverso da quello del viso e l’acqua macellare non è in grado di rimuoverlo in toto. Il risultato sarebbero non solo i capelli con ancora sporchi e con l’aggiunta di prodotto in eccesso.