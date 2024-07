The Wom Beauty Crush: i prodotti must have dell’estate – Beauty Editor approved

I prodotti beauty most loved del momento e assolutamente da provare quest'estate, dei mai più senza per la beauty bag estiva!

Preferiti beauty estate 2024: la mia selezione dei prodotti top

Sotto il sole estivo, la nostra routine di bellezza necessita di un aggiornamento per affrontare nuove sfide. Con le giornate più calde e la voglia di trascorrere più tempo all'aria aperta, è fondamentale scegliere prodotti che ci aiutino a mantenere una pelle sana e un look fresco. In questo articolo ti parlerò dei prodotti essenziali per l'estate, quelli che ritengo indispensabili per affrontare al meglio la stagione, che ho provato personalmente e ho adorato. Dalla suncare agli alleati per un trucco leggero e resistente, fino ai trattamenti per capelli e pelle, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per sentirti al top. Ecco i miein preferiti beauty dell'estate 2024, rigorosamente Beauty Editor approved!

RoC Revive + Glow Eye Balm

La formula mi ha conquistata: un balsamo in formato stick super comodo da applicare, con vitamina C e peptidi, ha un effetto rinfrescante per rendere lo sguardo meno affaticato.

Armani Beauty Luminous Silk Cheek Tint

Un blush liquido dalla texture leggerissima e a lunga tenuta che si sfuma perfettamente senza creare macchie.

Christophe Robin Scrub detergente purificante

Una "pasta" lavante che anno dopo anno è diventato un mio mai più senza estivo. Deterge come uno shampoo e purifica come uno scrub lasciando i capelli puliti e leggeri rispettando il cuoio capelluto delicato.

Le Rub Sunset Serum

Un vero e proprio trattamento intensivo doposole per il viso, per rigenerare la pelle dopo una giornata sotto il sole (ma si può usare anche al mattino per un boost di antiossidanti). Oltre a lenire e riparare, ha un effetto rinfrescante istantaneo.

Kiko Milano Gold Reflections Summerproof Powder Foundation SPF50

Finalmente un fondotinta con un'alta protezione solare disponibile in tante shade. Ha una texture morbida e non polverosa, fissa e opacizza senza effetto cakey ed è perfetto per i ritocchi on the go.

Ringana Fresh Add Repair

Un booster da miscelare al siero viso ad azione lenitiva e riparatrice per regolarizzare la produzione di sebo e rinforzare la barriera cutanea. Ha una texture in gel che si assorbe rapidamente e un finish matte.

Erboristeria Magentina Benex Gel Freddo

Un gel effetto freddo ad azione defaticante che contrasta la sensazione di pesantezza alle gambe, un toccasana nelle giornate di calura estiva. L'effetto rinfrescante dura a lungo e si assorbe rapidamente senza lasciare residui.

RILASTIL AGE REPAIR SPF 50+

Una protezione solare viso da città ad azione specifica anti age contro lo stress ossidativo, mantiene la pelle elastica e previene la perdita di tono. Ha una texture leggera e impalpabile, con un leggero effetto colorato uniformante che si adatta a ogni incarnato.

Benefit Cosmetics The POREFessional Super Setter

Spray fissante per il trucco che garantisce lunga durata e una riduzione dell'aspetto dei pori dilatati. Si asciuga rapidamente e regala un effetto opacizzante.

CHANEL Les Beiges Poudre Belle Mine Ensoleillée

Illuminante, bronzer e blush in unico prodotto, da utilizzare separatamente o miscelare per creare la propria shade custom made per un trucco sunkissed. Una tip: usa le diverse sfumature per scolpire i volumi del viso e ottenere un effetto tridimensionale.

Gisou Honey Infused Hair Oil

È diventato rapidamente uno dei miei oli per capelli preferiti, grazie al suo potere realmente nutriente e condizionante senza effetto unto. Il profumo, poi, è davvero paradisiaco, soprattutto se usato in combo con la hair mist abbinata.

Fler Fresh Glow

Una crema corpo in mousse "scoppiettante" perfetta per l'estate, grazie al leggero effetto shimmer che regala. Ha una texture super leggera che si assorbe rapidamente, migliora il microcircolo grazia alla centella asiatica e all'escina ed è ottima anche come doposole (soprattutto se odi massaggiare a lungo le creme che non si assorbono mai).

lavera RE-ENERGIZING SLEEPING CREAM

Più che come crema notte mi piace usarla come sleeping pack, per una coccola serale al viso che restituisce comfort e nutrimento alla pelle stressata dagli agenti esterni. Contiene estratto di uva biologica e vitamina E.

First Aid Beauty Anti-Chafe Stick

Chi ha le cosce che si toccano l'una con l'altra capisce la sofferenza dello sfregamento in estate. Questo stick specifico con burro di karité e farina d'avena colloidale riduce l'attrito e crea un effetto barriera contro il sudore, minimizzando arrossamenti e irritazioni.

Clarins Lip Oil Balm

I lip oil di Clarins sono un mio grande irrinunciabile e questa nuova formula balm in stick è diventata presto una presenza fissa nella mia beauty bag e nei preferiti beauty dell'estate 2024. Labbra nutrite, morbide, rimpolpate e con un velo di colore che dura a lungo.