Tendenze beauty: la “Rat Girl”aesthetic conquista i social

L a "Rat girl" aesthetic prende il posto della “Clean girl”

Se c'è una cosa che ricorderemo di questo 2024, è il cambiamento radicale nei confronti dei social media e degli influencer. Nessun settore è immune, incluso quello del beauty. Dopo anni passati a scrollare Reel su Instagram e TikTok caratterizzati da estetiche super glam e curate, sui social si sta facendo sempre più spazio quella che viene definita la “Rat girl” aesthetic, che sfida apertamente le ultime tendenze della skincare e del make up.

La semplicità come punto di forza della "Rat Girl" Aesthetic

In un mondo dominato da beauty routine complesse, con sei o più passaggi, prodotti virali e make up sempre più raffinati, la "Rat girl” aesthetic si distingue per la sua semplicità e praticità. Potremmo definirlo un ritorno all’essenziale, dove per la skincare i passaggi sono ridotti al minimo: detersione, idratazione e protezione solare.

Il resto è tutto giocato su prodotti multitasking, in grado di semplificare le routine del make up e della cura della pelle. Qualche esempio? Blush che possono essere utilizzati anche sulle labbra come rossetti, bronzer che diventano ombretti nude per un make up occhi veloce, o lozioni e sieri che risolvono più problematiche della pelle contemporaneamente.

Il Ritorno all'Essenziale

Ma perché un trend così controcorrente rispetto al patinato mondo dei social media sta guadagnando terreno? La risposta è semplice: autenticità e semplicità stanno diventando valori sempre più ricercati dagli utenti in rete. Molti si sentono oppressi dalle immagini di perfezione irraggiungibile e dagli standard estetici promossi online. In questo panorama, l'estetica "Rat girl" offre un'alternativa più reale e veritiera, favorendo un rapporto più sano con la propria immagine e il proprio corpo.

Inoltre, a caratterizzare le nostre vite è (purtroppo) la frenesia e mancanza di tempo, siamo tutti alla ricerca di routine di bellezza semplici ed efficaci. Il make up e la skincare "Rat girl" offrono soluzioni pratiche e meno dispendiose, sia in termini di tempo che di risorse economiche. Questo permette a chiunque di dedicarsi alla propria cura personale senza sentirsi sopraffatto da rituali complessi e impegnativi.